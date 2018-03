Venäläinen ex-vakooja yritettiin tappaa hermomyrkyllä – Suomalaisasiantuntija: Myrkystä kuolema tai elinikäiset oireet

Entinen venäläinen tiedustelu-upseeri Sergei Skripal yritettiin murhata hermomyrkyllä, kertoo Britannian poliisi. Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburysta Luoteis-Englannista sunnuntaina.

– Tätä tutkitaan hermomyrkyllä tehtynä murhayrityksenä. Käsityksemme mukaan ne kaksi ihmistä, jotka ensin sairastuivat, olivat kohteena. Valitettavasti myös yksi poliisi, joka oli ensimmäisenä paikalle saapuneiden joukossa, on vakavasti sairastuneena sairaalassa, kertoi Lontoon poliisin edustaja Mark Rowley.

Hermomyrkyistä tunnetuimpia ovat VX ja sariini.

Poliisi ei halunnut tässä vaiheessa ottaa kantaa mahdollisiin tekijöihin. Poliisin mukaan hermomyrkky ei aiheuta laajemmin vaaraa kansalaisille.

Skripal, 66 , ja hänen tyttärensä, 33, kävivät sunnuntaina lounaalla ravintolassa Salisburyssa Luoteis-Englannissa, minkä jälkeen he menivät kävelylle ostoskeskukseen. Silminnäkijöiden mukaan kaksikko vaikutti täysin poissaolevalta ollessaan ostoskeskuksessa. Heidät löydettiin myöhemmin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä.

Rowleyn mukaan tapauksen tutkintaan on mobilisoitu satoja poliiseja, kuolemansyntytukijoita ja tiedustelupalvelun jäseniä, jotka tekevät töitä kellon ympäri. Tutkimukset voivat kestää useita päiviä, kertoi BBC.

Skripalin sukulaiset ovat kertoneet BBC:lle, että Skripal oli sanonut heille uskovansa Venäjän tiedustelupalvelun hyökkäävän hänen kimppuunsa hetkenä minä hyvänsä. Skripalin vaimo, vanhempi veli ja poika ovat kuolleet kahden viime vuoden aikana. Perheen mukaan osa kuolemista on ollut epäilyttäviä.

Suomalaisasiantuntija: Henkiin saattaa jäädä

Hermomyrkylle altistunut ihminen voi jäädä henkiin, jos hänen hoitonsa vasta-aineilla aloitetaan riittävän aikaisin. Mutta vaikka myrkytyksen jälkeen ihminen jäisikin henkiin, hänelle jää todennäköisesti elinikäisiä hermostollisia oireita, sanoo Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (Verifin) johtaja professori Paula Vanninen STT:lle.

Vasta-ainetta on ainakin YK:n joukkotuhoaseiksi luokittelemille hermokaasuille sariinille ja VX:lle. Sariinia käytettiin esimerkiksi vuonna 1995 Tokion metrossa. Tuolloin toistakymmentä ihmistä kuoli ja tuhannet saivat vammoja. Pohjois-Korean taas sanotaan tilanneen maan johtajan velipuolen surman VX-hermomyrkyllä. Hän kuoli runsas vuosi sitten.

http://www.bbc.com/news/uk-43323847

STT

