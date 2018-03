Vettel ajaa kärjessä, Räikkönen kolmantena

Ferrarin Sebastian Vettel johtaa Australian gp:tä, kun F1-kauden avauskisasta on takana puolet. Kolmannesta lähtöruudusta startannut Vettel nousi kärkeen varikkokäyntien myötä.

Hän tuli huomattavasti myöhemmin renkaidenvaihtoon kuin Mercedeksen Lewis Hamilton ja Ferrarin Kimi Räikkönen.

Keskeytysten takia käyttöön otettiin virtuaalinen turva-auto, ja se oli Vettelin onni, sillä hän palasi varikolta radalle ykkösenä. Hetkeä myöhemmin radalle tuli oikea turva-auto.

Paalupaikalta matkaan lähtenyt Hamilton on toisena, Räikkönen kolmantena ja Red Bullin Daniel Ricciardo neljäntenä.

Hyvin kisan aloittaneen Haas-tallin kuljettajille Australian gp:stä tuli katastrofi. Sekä Kevin Magnussen että Romain Grosjean nimittäin keskeyttivät nopeasti varikkopysähdystensä jälkeen.

Eilen reunamuuriin törmännyt Mercedeksen Valtteri Bottas lähti matkaan vasta sijalta 15. Bottas on noussut yhdeksänneksi.

STT

