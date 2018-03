Viestimet: Ranskan ex-presidentti Sarkozy otettiin kiinni kuulusteluihin kampanjarahoituksesta

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy otettiin kiinni aamulla kuulusteluihin kampanjarahoituksesta, kertoo usea media. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisin on määrä selvittää pitkään esillä olleita syytöksiä, joiden mukaan Sarkozy sai vuoden 2007 vaalikampanjaansa rahoitusta Libyan diktaattorilta Muammar Gaddafilta.

Sarkozy haettiin poliisin kuultavaksi Pariisin lähistöllä Nanterressä, kertoi Le Monde. Tämä on ensimmäinen kerta kun Sarkozya on kuulusteltu hänelle voittoisan vuoden 2007 kampanjan rahoituksesta.

Jokunen viikko sitten Sarkozyn entinen yhteistyökumppani Alexandre Djouhri pidätettiin samaan asiaan liittyen Lontoossa. Djouhri vapautettiin myöhemmin takuita vastaan.

Epäilys Libyasta saadusta kampanjarahoituksesta nousi esiin jo vuonna 2012. Tutkivan journalismin verkkosivusto Mediapart julkaisi tuolloin dokumentin, jonka se kertoi olevan peräisin Libyan turvallisuuspalvelulta. Vuodelle 2006 päivätyn, salaiseksi leimatun dokumentin mukaan oli päästy ”yhteisymmärrykseen” siitä, että Sarkozyn vaalikampanjalle annetaan 50 miljoonaa euroa.

Sarkozy oli Ranskan presidenttinä toukokuusta 2007 toukokuuhun 2012.

Libyaa vuosikymmeniä johtanut Gaddafi syöstiin vallasta ja surmattiin vuonna 2011.

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/20/financement-libyen-de-la-campagne-de-2007-nicolas-sarkozy-en-garde-a-vue_5273446_1653578.html

STT

Kuvat: