Viidelle syyte suomalaisen liikemiehen surmasta Ugandassa

Ugandassa viisi ihmistä on saanut syytteen suomalaisen liikemiehen taposta maan pääkaupungissa Kampalassa. Asiasta kertoo ugandalainen toimittaja Charles EtukuriTwitterissä. Hänen mukaansa syytteen saaneiden joukossa on turvallisuuspalvelu ISO:n upseeri.

Syytetyt on passitettu tutkintavankeuteen Luziran vankilaan, Etukuri kertoo.

Suomalaismies löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Kampalassa helmikuun alussa. Kuoleman olosuhteet olivat hämärät.

Miehen kerrottiin olleen matkalla markkinoimassa Patrian tuotteita. Yhtiö on tapauksen jäljiltä tiukentanut käytäntöjään ja kolme johtajaa on jupakan seurauksena jättänyt yhtiön.

Matkalla oli mukana myös ex-ministeri Suvi Lindén (kok.), joka on ollut matkan tarkoituksesta niukkasanainen.

Aiheesta uutisoivat Suomessa Helsingin Sanomat ja Iltalehti.

https://twitter.com/EtukuriCharles

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005615907.html

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201803232200833624_ul.shtml

STT

Kuvat: