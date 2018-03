Viikon kuvat: Eläkkeellä töissä, norppakuutin selviytymistarina ja yötyöt tunnelissa

Kemiönsaaressa seurataan norppakuutin selviytymistarinaa. Kemiönsaaren eteläisille vesialueille, yhteysalus Stellan reitin varrelle viime viikon maanantaina syntynyt pieni norppakuutti on edelleen elossa ja voi hyvin. Päivittäin pari kertaa paikan ohi ajavan yhteysaluksen miehistö on nähnyt, miten emo päivystää koko ajan poikasensa lähellä. Välillä kuutti on pulahtanut hetkeksi veteen itsekin. Norppa joutui etsimään hätälisääntymispaikan, sillä jäävalleja tai lumikinoksia ei ollut. Saaristomerellä on norppia vain 200–300. Kuvan otti Jane Iltanen Turun Sanomista.

Somerolaisfirma kutsui eläkeläiset töihin, jotta työt saataisiin tehtyä. Kartin konepajassa tilauskirjassa on ruuhkaa, mutta tekijöistä on pulaa, vaikka uutta väkeäkin on palkattu.

Rantaradan junatunneleita korjataan yöaikaan, kun junat eivät liiku. Kyseessä on kymmenen miljoonan euron tunneliremontti, joka kestää syksyyn saakka.

VIIKON KUVISSA yhdeksän sanomalehteä esittelee kohokohtia edellisen viikon kuvatarjonnastaan. Samalla kuvat ovat kertaus viikon uutisiin ja puheenaiheisiin.

ELÄKKEELLÄ TÖISSÄ. Aulis Mäkitalo, 64, jäi eläkkeelle loppuvuonna 2016, mutta tekee tällä hetkellä hän tekee täyttä työviikkoa. Somerolaisessa Kartin konepajassa on töitä niin paljon, että eläkeläiset on kutsuttu apuun. Yritys palkkasi viime vuonna kahdeksan uutta työntekijää, nyt haussa on seitsemän uutta osaajaa, sillä kysyntä on kovaa. Kart tekee mm. betonin kuljetus- ja käsittelykalustoa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

MENOHALUT VEKS. Paavo-kolli ei tainnut aavistaakaan, millaiseen operaatioon se vielä päivän aikana joutuisi. – Paavo on tosi kiltti, ystävällinen ja hellyydenkipeä, kehui omistaja Merja Lehtonen. Sey Loimaan maatiaiaskissojen sterilisointitapahtumassa leikattiin kevään menohaluja pois. Maaliskuussa kollikisat tunnetusti mouruavat ja merkkaavat reviiriään. Myös naaraskissoilla on menohaluja. Kuva: Karoliina Markula, Loimaan Lehti.

BRITTIPUUTARHURI TURUSSA. Brittiläinen puutarhuri ja alan opettaja David Stokes ihailee Fredrika Runebergia suomalaisen puutarhanhoidon vaikuttajana. Huhtikuussa mies puhuu saniaisista Turun kasvitieteellisessä puutarhassa järjestettävillä yleisöluennoilla. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

YÖTYÖT TUNNELISSA. Rantaradan Salon puolella olevissa kolmessa tunnelissa paiskitaan tänä vuonna töitä pelkässä yövuorossa. Yövuorolaiset korjaavat Märjänmäen, Lemunmäen ja Lavianmäen tunneleiden kiinnitykset sekä vahvistavat tunneleita. Kuvassa porataan reikää kiinnityspultille Perniössä Lemunmäen tunnelissa työmaapäällikkö Jarmo Peltosen valvoessa. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

KASTELUKANNULLA KASVUA. Tanssiesityksessä Neiti Ida muuttui inhimillisen kohtaamisen kautta ujosta ja varautuneesta iloiseksi ja positiiviseksi. Someron päiväkotilapsia hän yritti esityksessä saada kasvamaan kukan lailla katselukannun avulla. Neiti Ida on tanssija Johanna Aaltonen, koreografi Hanna Brotherus ja musiikista vastaa Antti Ikonen. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

NÄIN SYNTYI M.A. NUMMINEN. Somerolainen Mauri Antero Numminen (s. 1940) ei ollut syntyjään M.A. Numminen; se muusikko-taiteilija, joka hänestä sittemmin tuli. Eikä hän ollut sitä vielä silloinkaan, kun hän oli kesäharjoittelijana Salon Kansallisosakepankissa (KOP) vuonna 1960. Salosta ei nuorelle miehelle löytynyt tuona kesänä mitään ajanvietettä eikä kulttuuria. Tästä viisastuneena tuore ylioppilas päätti kesän jälkeen ensinnäkin opetella kuorma-auton kuljettajaksi ja toiseksi kuunnella radiosta kaikki mahdolliset klassisen musiikin ohjelmat, M.A. Numminen kertoili Kulttuurikeskiviikot -luentosarjan luennolla Salossa. Numminen hauskuutta yleisöä monilla tosielämänsä sattumuksilla ja päätti illan liedeihin Henni Isojunnon säestämänä. Kuva harjoituksista. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

TURUN KADUT A:STA Ö:HÖN. Johanna ja Turkka Kulmala kävelevät Turun katuja aakkosjärjestyksessä. Pariskunnan harrastus sai alkunsa jutusta, jossa kerrottiin miehestä, joka oli haastanut itsensä kulkemaan kaikki Helsingin kadut. johanna heitti vitsinä Turkalle kysymyksen, että aletaanko kävellä Turun katuja. Turkka vastasi myöntävästi, joten kävelemässä parsikunta siis on. Kulmalat ovat parhaimmillaan ehtineet käydä kävelemässä viisi katua viikossa.Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

VAKIOTANSSIN HURMAA. Osallistujamäärät sekä vakio- että latinalaistansseihin ovat lähes samansuuruiset Suomen gp-kisoissa, varsinkin pääluokassa. Salolaisen tanssiseura Swivelin Pyry Aitamurto ja Sofia Nikkanen tanssivat vakiotansseja viime lauantaina Salohallissa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

ALKAAKO JALKAPALLOKAUSI KUPITTAALLA? Kun viime vuonna tähän aikaan nurmi oli kasvanut Kupittaan harson alla jo pari viikkoa, levittivät Marko Mastomäki ja Joni Österlund keskiviikkona vasta hiekkaa auttamaan lumien tulevassa sulamisessa. Jos kenttä ei sula jalkapallokauden alkuun mennessä, joutuu TPS pelaamaan kotipelinsä Valkeakoskella ja Inter Helsingissä. Aika on käymässä vähiin, sillä ensimmäisen kerran liigaa on tarkoitus pelata Kupittaalla 15.4., jolloin TPS isännöi SJK:ta. Jalkapalloliigan avauskierros 7.–8.4. pelataan kokonaisuudessaan tekonurmilla. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

MELKOISET VEISUUT. Koskella kokeiltiin kauanko kestää, kun laulaa läpi Viisikielisen. Aikaa laulukirjan kaikkien 404 laulun laulamiseen kului 20 tuntia ja 15 minuuttia. Laulaminen aloitettiin Kosken seurakuntatalolla perjantai-iltana ja lopetettiin sunnuntai-iltapäivänä. Välillä käytiin tosin syömässä ja nukkumassa. Sirpa Rynkän ideoimaan tapahtumaan osallistuivat myös Maija Petrimäki ja Pirjo-Liisa Nuotio, jotka lauloivat Viisikielisen lauluja kirkkokuorolaisten ammattitaidolla. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti

KOIRA HAISTAA IHMISEN SYÖVÄN. Tanskalas-ruotsalainen pihakoira Jentta merkkaa käpälällään purkin, jossa on syöpänäyte. Kouluttaja ja omistaja Anna Loimaranta naksauttaa Jentalle merkiksi, että on tehnyt oikein. Loimaranta on Turun seudulla ainoa syöpäkoirakouluttaja. Koulutettuja syöpäkoiria on Suomessa yhteensä kuusi. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

PIDOT LÄHETYSTYÖN HYVÄKSI. Kalannin seurakuntakodissa lähetyslounaan pitopöytö notkui sunnuntaina herkuista 40. kerran. Talkoolaiset ahersivat kolme päivää ruuan valmistuksessa. Tarjolla oli mm. perinteikästä prossakkaa, sallattia ja kakkoa. Tuotto meni Suomen lähetysseuran kautta Kalannin nimikkolähettikohteisiin. Kuva: Merja Halinen, Uudenkaupungin Sanomat.

PUOLI METRIÄ JÄÄTÄ. Littoinen Lions Club Littoisen vuotuinen jäänpaksuuden arvauskisa ratkesi, kun jää mitattiin perinteen mukaisesti 15.3. Littoistenjärvestä, Ristikallion uimarannan tuntumasta. Pentti Jäntistä, Jukka Haromasta ja Lasse Stjernvallista koostuva raati mittasi jään paksuudeksi 49 senttiä. Ylikonstaapeli Eero Kuisma valvoi tilannetta. Oikein arvanneita löytyi viisi kappaletta. Historian ohuin tulos Littoistenjärvellä on saatu vuonna 2015, jolloin jääkerroksen paksuus oli vain 17 senttimetriä. Vuonna 2003 jäätä oli eniten, noin 70 senttimetriä.Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

TURKU PETE SANTOSIN HIP HOPISSA. Turussa asuva yhdysvaltalainen hip hop- ja r’n’b-artisti Pete Santos uskoo yhä musiikkivideoiden voimaan. Santosin kaikki singlekappaleet ovat saaneet myös musiikkivideonsa. Artisti näkee musiikkivideot tässäkin ajassa yhä merkittävinä, esittäjän persoonaa ja visuaalista ilmettä esittelevänä taidemuotona. Viime viikon perjantaina julkaistiin Paint The Picture, Santosin toinen kokopitkä albumi. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

TIESUUNNITELMAT KIINNOSTIVAT. Päiväkodin liikenne kasitien parannuksen jälkeen, Samppanummen alueelta tulevien liittyminen kasitielle ja pohjaveden suojaus. Muun muassa nämä huolestuttivat kasitien Laitilan liittymien tiesuunnitelmaluonnoksiin tutustuneita ihmisiä tiistaina. Valmiin tiesuunnitelman odotetaan saavan hyväksynnän vuonna 2020. Kuva: Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat.

LAUSUNTAKILPAILU JA PILLI. Veikko Sinisalo -lausuntakilpailun ensimmäisenä päivänä meno oli kuin Eino Leinon Jumalien keinussa Turun Linnateatterissa. Otto Pillin ohjelmassa oli paljon perinteistä runoutta kuten Lauri Pohjanpäätä, Uuno Kailasta ja L. Onervaa mutta löytyi sieltä Martti Innasen Urjalan taikayökin. Tuomariston valittavana oli kuusi esiintyjää Kajaanin Runoviikkojen finaaliin heinäkuulle. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

VIIKON KUVAT -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.