Viikon kuvat: Hollywood-tanssija, jääkiipeilijä ja suklaatehtailija

– New York tekee sinusta näyttelijän, mutta Los Angeles esiintyjän, sanoo molemmissa opiskellut Sini Lindholm.

Loimaalaistaustainen Lindholm on iloinen mahdollisuuksistaan opiskella näyttelemistä, tanssia ja ilma-akrobatiaa maailman parhaimpina pidetyissä kouluissa kummassakin kaupungissa.

Koulussa hän erikoistui näyttämötaisteluun. Tavoitteena on joskus yhdistää näyttämötaistelu ja ilma-akrobatia.

KULUVA TALVI on tarjonnut hyvät olosuhteet talvikiipeilyyn. Turun Telakkarannastakin löytyi sopivaa haastetta harrastajille 15 metrin pystysuorasta jääseinämästä.

PÄÄSIÄINEN on yksi vuoden suklaasesongeista. Petri Sirénin Petris Chocolate Roomissa Salossa pääsiäisen suosikkituotteeksi on noussut suklaakranssi.

VIIKON KUVISSA yhdeksän sanomalehteä esittelee kohokohtia edellisen viikon kuvatarjonnastaan. Samalla kuvat ovat kertaus viikon uutisiin ja puheenaiheisiin.

KUVA YLLÄ: URA LENTOON HOLLYWOODISSA. Sini Lindholm opiskeli Yhdysvalloissa näyttelemistä, tanssia ja ilma-akrobatiaa. Hän hakeutui vuonna 2015 arvostettuun musiikki- ja teatterialan kouluun The American Musical and Dramatic Academyyn. Syksyllä hän jatkaa opintoja Hollywoodissa. Lindholm toi alan uusimpia maistiaisia mukanaan Suomeen ja Loimaalle. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

KUKAT TUOVAT PÄÄSIÄISEN. Anne Laaksonen kertoo, että pääsiäiskoteihin halutaan erityisesti keltaista ja oranssia. Kukin sitä on helppo tuoda. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

PUTOAMINEN KIELLETTY. Niko Vähäsarja ottaa hakut käteensä ja vilkaisee ylös. Edessä on 15 metrin pystysuora jään peittämä kallio. Vähäsarja iskee hakut jäähän, nostaa piikeillä varustetun kenkänsä jääseinämälle ja alkaa kiivetä. Jääkiipeilijät löysivät loistavan kiipeilypaikan melkein Turun keskustasta, Telakkarannasta. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

MILJOONIEN LASKU KAATUMISISTA. Vilho Salonen haki Kosken kunnan tarjoamat irrotettavat liukuesteet kenkiinsä, vaimo Hannele Salonen hankki nastakengät jo kaksi vuotta sitten. Liukkaat kelit aiheuttavat Suomessa tuhansia kaatumisia vuodessa. Liukastumisten kustannuksiksi on arvioitu noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

TAISTELU ILMAN RÄISKINTÄÄ. Uudenkaupungin ja Euran Shakkikerhot ovat mitelleet paremmuuttaan säännöllisesti 1980-luvulta lähtien. Uudenkaupungin joukkueessa viime viikon kohtaamisessa olivat mukana mm. Timo Aitta (vas.), kerhon puheenjohtaja Martti Sjölund, Jaakko Kallio, Juhani Yli-Hakula ja Kari Männistö, pöydän toisella puolella Euran pelaajat. Tällä kertaa voittaja oli Uusikaupunki. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

TULEVA LAIVANRAKENTAJA. Emilia Laine kouluttautuu levyseppähitsaajaksi Meyer Turun omassa oppilaitoksessa. Liki kaikki tutkinnon suorittaneet saavat telakalta vakituisen työpaikan, jos vain oma motivaatio riittää. Meyer Turulla on tilauksia vuosiksi eteenpäin, ja työntekijöitä palkataan lisää noin 200 ihmisen vuositahtia. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

FINAALIRIEMU. Salolainen lentopallojoukkue LP Viesti eteni keskiviikkona kymmenennen kerran peräkkäin naisten Mestaruusliigan finaalisarjaan. LP Kangasala pystyi kolmannessa välierässä kuitenkin niin tiukkaan vastukseen, että niukka voitto sai salolaisjoukkueen repeämään riemusta. Mestaruussarja HPK:ta vastaan käynnistyy Salossa ensi torstaina. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

UUSPERHE MELKEIN KOOSSA. Sanat ovat uusperheessä tärkeitä ja se, miten toisia kutsutaan. Jussi Sudenlehden aiemman liiton lapset kutsuvat Alinaa etunimellä tai lempinimillä. Jussin lapset Benjamin (Jussin sylissä) ja Peppi (oikealla) ovat Sutisia ja saavat itse päättää myöhemmin, mitä nimeä haluavat kantaa. Jussin ja Alinan yhteinen tytär Lilja on vasta neljän kuukauden ikäinen. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

TIPUT JA PUPUT SUKLAASTA. Petri Sirénin suklaakaranssi on todellinen runsaudensarvi. Munat, tiput ja pajunkissat kiinnitetään temperoidulla valkosuklaalla. Nina Sirén tietää, että kranssi herättää kahvipöytäkeskustelun ja jokainen voi napsia siitä mieleisiään herkkuja. Suklaa-kahvilapuoti Petris Chocolate Room toimii Mathidedalin kansakoulun vanhassa luokkahuoneessa Salossa. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

ENTISÖITY PELASTUSHELIKOPTERI. Rajan Ilmakillan jäsenet ovat entisöineet maineikasta ilmasiltahelikopteria alkuperäiseen asuunsa Turussa vuodesta 2006 lähtien. Nyt työ on viimeistä silausta vaille valmis, ja helikopterille pitäisi löytää viimeiseksi leposijaksi museopaikka tai jokin muu mielekäs säilytystila. Kyseinen Alouette-pelastushelikopteri ostettiin Suomeen aikanaan kansalaiskeräysrahoilla sen jälkeen, kun viisivuotias pikkutyttö oli traagisesti menehtynyt Lapin erämaahan. Kuvassa entisöintityöryhmän jäsenistä Alouettea työntävät varaston suojiin Mikko Sipilä, Martti Turppo, Raimo Munukka ja pyrstössä Jorma Nolvi. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

METSÄKONE TYKKÄÄ TALVESTA. Joni Pelttari on metsäkonemies jo kolmannessa polvessa. Kylmän kevään myötä metsäkoneet kykenivät toimimaan kosteilla metsämailla ja kuroivat umpeen syksyllä kertynyttä puuvajetta. Ilmastonmuutos lisää puunkorjuun kustannuksia. Metsä Group laskee omien kulujensa nousseen vuodessa jo 70 miljoonalla eurolla. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

BÄÄSIÄISSESONKI. Yliristniemen tilalla Sauvossa tiedetään, että etenkin karitsa on kuluttajien mieleen kevään juhlapöydässä. Luomulihatuottajien Henna ja Heikki Perkonojan lammaskatras on 600-päinen. Kun lampolassa on hiljaista, ovat lampaat Perkonojien mukaan tyytyväisiä. Toki lampaat järjestävät toisinaan päänvaivaa karkaamalla esimerkiksi laitumelta. Kerran 40 lampaan joukko tavoitettiin bussipysäkiltä odottamassa kyytiä Kemiön suuntaan. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

KOTI MARTTILAAN. Paras tapahtuma on sellainen tapahtuma, jossa saa makkaraa, tuumaili Koti Marttilaan -tapahtumassa lauantaina vieraillut kahdeksanvuotias Joona. Satu Myllyoja kertoi, että tapahtumasta löytyi muun muassa uusia autoaarteita. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

VIIKON KUVAT -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.