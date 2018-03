Viikon kuvat: Peppi ja Pikku-Ukko, sauvolainen puimurisauna ja jäällä ruotsinlaivan kanssa

Lämpötilan kohottua jo plussa-asteille voi alkaa kaiholla muistella hienoja jääpäiviä. Kiintojää oli Saaristomerellä poikkeuksellisen sileä ja kaunis. Peter Nylund, Kari Ennola, Annika Lahtinen ja Mirjam Forsbäck ikuistettiin jäällä yhdessä ruotsinlaivan kanssa.

Sauvossa Akseli Rauhala ja Elias Söderberg ovat rakentaneet saunan vanhan puimurin sisälle. Viikon kuvissa kurkkaamme löylyhuoneeseen poikien kanssa.

Loimaalla puretaan huonokuntoinen Haitulan silta. Ennen purkua kyläläiset kokoontuivat sillalle yhteiskuvaan.

Salossa on selvitetty öljyvuotomysteeriä. Tapaamme miehen työtehtävissä viemäriluukussa kuin agenttielokuvassa konsanaan.

Viikon kuvissa yhdeksän sanomalehteä esittelee kohokohtia edellisen viikon kuvatarjonnastaan. Samalla kuvat ovat kertaus viikon uutisiin ja puheenaiheisiin.

kuva yllä: PEPPI JA PIKKU-UKKO. Someron hevosharrastuskeskuksessa järjestettiin talvirieha, jossa Peppi Pitkätossu ja Pikku-Ukko herättivät ihastusta. Tapahtumalla kerättiin rahaa maneesin korjaukseen. Maneesin runkoa tulee vahvistaa, jotta se olisi uusien säännösten mukainen ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Kuva: Satu Koivuniemi, Somero-lehti.

RETKILUISTELIJAN PARATIISI. Lumetonta Saaristomeren jäätä pitkin pääsi viime viikolla Ahvenanmaalle saakka. Peter Nylund (vas.), Kari Ennola, Annika Lahtinen ja Mirjam Forsbäck testasivat olosuhteita Paraisilla. Kolme viikkoa sitten lounaisen Suomen rannikkovedet olivat suurelta osin auki. Kireät pakkaset jäädyttivät meren kuitenkin nopeasti ja loivat mahtavat olosuhteet retkiluistelulle. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

VERENLUOVUTTAJAT PARRASVALOISSA. Åbo Svenska Teaterin komeissa puitteissa järjestettiin tiistaina verenluovutustempaus. Tänä vuonna verta luovutettiin Piaf-musikaalin lavasteissa. Teatterin edustalla Hansakorttelissa verenluovutukseen ihmisiä houkutteli Dracula, joka lähempää katsottuna paljastui Suomen Punaisen Ristin veripalvelun alue-esimies Pekka Kukoksi. Koko Suomessa tarvitaan joka päivä 800 vapaaehtoista verenluovuttajaa, jotta potilaat saisivat tarvitsemansa verivalmisteet. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

MUISTOJEN SILTA. Kyläläiset kokoontuivat ryhmäkuvaan ja samalla naureskeltiin, vieläkö huonon kunnon takia purkutuomion saanut Haitulan silta kestää näin suuren ihmismäärän. Kuvaukseen osallistui noin 150 entistä ja nykyistä haitulalaista Loimaalla. Sata vuotta sitten kyläläisiä kuvattiin myös sillalla. Tilalle rakennetaan uusi silta. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

NAISET RADALLE. Milla Kyynäräinen päästelee menemään Raision luolaradalla Extreme Areenalla, jossa moottoripyöräkokeiluun osallistuvat ajavat sunnuntaina 11. maaliskuuta. Offroad NaisDays on tytöille ja naisille suunnattu moottoripyörälajien kokeiluviikonloppu. Se järjestetään Turussa TMK-Tietocenter Areenalla ja Raisiossa Extreme Areenalla tulevana viikonloppuna. Järjestelyistä vastaavat TSMU, TMK ja maahantuojat. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

MYSTEERIÖLJYN ETSINTÄÄ. Öljyvuodot ovat kiusanneet Saloa alkuvuodesta lähtien. Ensimmäisen kerran öljyä havaittiin Salonjoessa tammikuun alkupuolella, kun jokeen valui arviolta satoja litroja kevyttä polttoöljyä sadevesiviemärin kautta. Seuraavan kerran öljy aiheutti ongelmia jäidenlähdön jälkeen, kun öljyä pääsi Salonjoen lisäksi viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle tammikuun lopulla. Keskiviikkona öljyä havaittiin taas jätevedenpuhdistamolla asti. Henri Tiainen ojentaa pulloa, jossa on viemäristä kerättyä öljyistä vettä. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

PURJEUNELMA. Hanna-Mari Malmbergin (oik.) veneessä kaikki pääsevät vuorotellen ruoriin. Elokuisella irtapurjehduksella mukana ovat Anne Backman (kesk.) sekä Hanna Matero (vas.). Malmberg hankki oman purjeveneen vuosi sitten ja purjehtii nyt pääasiassa naisporukassa. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

ITSETEHTY PUIMURISAUNA. Akseli Rauhala ja Elias Söderberg ovat rakentaneet punaisen puimurin sisälle saunan ja saunovat milloin missäkin. Kuvaushetkellä sauna lämpiää Sauvon Karunassa meren jäällä. Aluksi Eliaksella oli kiuas ja Akselilla puimuri. – Puimuria ei ollut kymmeneen vuoteen käytetty ja kiuas oli ylimääräinen, niin niistähän tulee yhdessä sauna, pojat virnistävät. Rakentaminen aloitettiin noin vuosi sitten, saunaan päästiin ensimmäistä kertaa viime kesänä. Kuva: Jerker Jokiniemi, Kunnallislehti.

KULTAVARSA. Olympiakultaa hiihtänyt Iivo Niskanen sai lahjaksi kolmanneksen orivarsasta. Lahjan antoivat varsan omistajat noustelaiset Hannu ja Hanna Härmälä (kuvassa) sekä Kari Lähdekorpi. Gunvald Hoss -nimeä totteleva varsa on syntynyt Härmälöillä Sukkisten kartanossa Nousiaisissa. Kesällä vuoden täyttävä varsa kisailee ja leikittelee päivät ikätovereidensa kanssa pihatossa. Eloisa varsa innostui jo pienenä viime kesänä keppostelemaan. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

YHDEN TARINAN UUSI KÄÄNNÖS. Salolainen sijoitusyhtiö Aurora Ventures Oy on ostanut Nokian vanhan koetehtaan tuotantolinjat ja laitteet Turing Robotic Industries Oy:n konkurssipesältä. Laitteistot puretaan, pakataan ja siirretään pois, kertoo Chunyan Mei-Kuusinen. Kaupanteon takana on sama kiinalainen sijoittajaryhmä, joka omistaa salolaisen Cencorp Automation Oy:n. Muutama viikko aikaisemmin salolainen Powerfinn Oy kertoi vuokraavansa Nakolasta tuhansia neliöitä. Samalla älypuhelinvalmistaja Turing Robotic Industries Oy:n monen vuoden seikkailu Salossa näyttää olevan lopussa, ainakin tässä Nokian vanhassa koetehtaassa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

APULANTAA A CAPPELLANA. Vuodet kotimaisen vaihtoehtorockin ykkösnimenä ovat antaneet Apulannalle varmuutta kokeilla ilmaisunsa rajoja. Se voi esittää suurimmat hittinsä vaikka a capellana tai ympätä mukaan kantelesoolon, jos niin haluaa. Turussa bändin akustiseen kokoonpanoon kuului viime viikolla muun muassa jousisektio, harppu ja kantele. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

KESÄKSI TÖIHIN. Naantalin Muumimaailman yksi kesätyönhakijoista on 17-vuotias Ella Vuosjoki Kankaanpäästä, joka jännittää haastattelua siskopuolensa Jasmin Koiviston kanssa. Kolmen päivän aikana Turkuhalliin saapuu noin 500 hakijaa ryhmähaastatteluihin. Vuosjoki pyrkii Muumimaailman asiakaspalvelutehtäviin kuten lipunmyyntiin. Hän on huomannut, että joissain työpaikoissa suhteilla on paljon merkitystä työn saamisessa. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA KYNSILAKKAA. Kolmevuotias Emma Yli-Jaakkola sai ensimmäistä kertaa elämässään kynsilakkaa kynsiinsä Lions Club Aura/Sisun lastentapahtumassa viime lauantaina. Emma oli tullut tapahtumaan isänsä Kalle Yli-Jaakkolan kanssa, joka ennusti, että äiti on varmasti tyytyväinen kauniisiin kynsiin. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

TALVEN KESTÄVÄ LAJI. Salon Frisbeegolfin harrastajat eivät jää talviteloilleen, vaan jatkavat harrastustaan vuoden ympäri. Pasi Friberg heittovuorossa, takana Mauri Lokkila. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

MARITUS AUTTOI KOTIUUPUMUKSEEN. Vaatteet on pystyviikattu, jotta 5-vuotiaan pojan on helppo itse valita, mitä haluaa pukea päälleen. Laitilalainen Maria Malkavaara karkotti kotiuupumuksen säilyttämällä vain sellaiset esineet, jotka halusi säilyttää. Marie Kondon kirjoittama KonMari-kirja kolahti häneen ja kovaa. Metodin idea on, että pohditaan tuottaako esine iloa, haluanko pitää siitä huolta ja haluanko etsiä sille kodistani paikan. Kuva: Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat.

TYHJÄ TAULU. Hovirintaan, koulua vastapäätä olevaan seinään seinään maalataan valtava muraali eli seinämaalaus. Kaarinalainen maalausalan opettaja Juuso Ranne (vas.) ja hänen maalariopiskelijansa Riina Asikainen ja Suvi Aarnio etsivät kevään aikana kilpailulla sopivaa ideaa seinään. Seinällä on kokoa 11 kertaa 9 metriä. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

PALA ISLANTIA. Guðrún Kristjánsdóttir sai inspiraation Vatn-installaatioon, kun hän löysi muinaisen siunatun lähteen. Vatn on aikaisemmin ollut esillä Islannin suurimmassa kirkossa Hallgrímskirkjassa. Maaliskuun aikana meditatiivinen teos on mahdollista kokea Vartiovuoren tähtitornin viereisessä vanhassa vesisäiliössä Turussa. Installaatio rakentuu muun muassa lähdettä muistuttavasta, laavakivin reunustetusta vesialtaasta sekä veden luonnollista kiertokulkua kuvaavasta tippalaitesysteemistä. Visuaalisten elementtien taustalla kuullaan Daníel Bjarnasonin kiviharpulle säveltämä musiikkiteos. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

VIIKON KUVAT -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.