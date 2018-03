Viikonloppuna kelpaa päivällä ulkoilla auringonpaisteessa, yöllä vilussa viipottaen

Liki koko maassa vallitsee viikonloppuna maanmainio ulkoilusää, kertoo Ilmatieteen laitos. Vaikka lämpötila yöllä laskee reippaasti pakkaselle, lämmittää aurinko mukavasti päivällä. Sateita sen paremmin lumena kuin vetenäkään ei ole luvassa.

– Koko maan eteläosassa on selkeä taivas ja keskiosissakin ainakin suurimmaksi osaksi. Vähän pohjoisesta pukkaa pilveä kohti etelää, mutta eiköhän sää pysy ainakin lauantain ajan pitkälle iltaan saakka selkeänä, lupailee päivystävä meteorologi Jesse Heikkilä.

Vaikka lämpötila tipahtaa yöllä reippaasti pakkaselle, auttaa taivaalta iloisesti räkittävä aurinko nopeasti vilunväreiden karkotuksessa.

– Yön ja päivän välinen lämpötilaero on kyllä melkoisen suuri. Päivällä aurinko lämmittää niin mukavasti, ettei siinä hirveän kylmältä tunnu. Ensi yönäkin päästään etelässä lähelle kymmentä pakkasastetta ja maan keskiosissa pakkasta on suurin piirtein saman verran, Heikkilä ennakoi.

Huomenna lämpötila on hieman korkeampi kuin tänään, mistä ainakin Etelä-Suomessa saadaan kiittää lämmintä ja kuivaa föhn-tuulta.

– Mahdollisesti jopa plus-asteille päästään tuolla maan länsiosassa.

Kevät panttaa tuloaan

Vaikka päivällä voi patsastella aurinkolasit nenällä, ei kevään tulosta kannata vielä ylen määrin innostua.

– Maaliskuun loppua kohden mentäessä ei tällä hetkellä ole näkyvissä mitään selvää lämpiämistä, ihan tasaisen vaihtelevaa on ilmamassan puolesta. Eli kovin selvää lämpenemistä ei luvassa ole. Auringon lämmitys alkaa kuitenkin jo sen verran potkia, että sen päivisin kyllä huomaa.

– Eli ei kevät vielä ihan nurkan takana ole, mutta lähipiirissä kuitenkin, Heikkilä naurahtaa.

STT

