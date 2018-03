Viimeinenkin pala eduskunnalle

Hallitus antoi esityksensä valinnanvapauslaista eduskunnalle torstaina.

Ennestään eduskunnan käsittelyssä on jo yli 40 sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää lakia. Valinnanvapaus on sekä viimeinen että kovin pala.

Valinnanvapauslakia alettiin valmistella uudelleen viime kesänä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että maakuntavaalit voidaan järjestää lokakuussa. Se takaa, että uusille maakuntapäättäjille jää riittävästi aikaa ennen kuin uudistus tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi viime viikolla, että hallitus kaatuu, jos sote-uudistus kaatuu. Maakuntavaalien sijasta pidettäisiinkin ennenaikaiset eduskuntavaalit.

Annika Saarikko ja kunta- uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) korostivat torstaina, että uudistus on kokonaisuus.

Teknisesti maakunta- ja sote-uudistus voitaisiin toteuttaa niin, että asiakkaan valinnanvapaus ei tule voimaan vielä vuonna 2020. Uudistuksessa on jo nyt portaita. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa se otetaan käyttöön vasta 2022.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan EU:n komissiolta pitäisi tarkistaa, liittyykö valinnanvapauteen kiellettyä valtion tukea. Tämä viivästyttäisi lain hyväksymistä.

Valinnanvapauden lykkääminen ei ole kuitenkaan mahdollista poliittisesti. Vaikka hallituksen virallinen viesti on, että tarkoitus on parantaa kansalaisten saamaa palvelua, keskustalla ja kokoomuksella on uudistuksessa omat tavoitteensa.

Keskusta haluaa maakuntahallinnon ja kokoomus valinnanvapauden, joka mahdollistaa markkinoiden avaamisen yksityisille palvelun tuottajille. Siniselle tulevaisuudelle tärkeintä on, että hallitus pysyy koossa.

Sipilä ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat patistaneet hallituspuolueiden edustajia uudistuksen taakse. Läpimeno näyttää olevan ennen kaikkea kokoomusryhmän käsissä.

Äänekkäitä kriitikoita löytyy, mutta Ylen kyselyn mukaan valtaosa kokoomuksen kansanedustajista on sote-uudistuksen takana. Hallituspuolueilla on kuitenkin niin niukka enemmistö eduskunnassa, että muutaman edustajan lipeäminen rintamasta riittää kaatamaan hankkeen.