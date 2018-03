Vilppaalle kauden kahdeksas tappio Espoossa – yhä pudotuspeleistä unelmoiva United vei kotipelin nimiinsä

Korisliigan runkosarjan voiton jo varmistanut Salon Vilpas joutui maistamaan tappiota perjantaina. Joukkue hävisi Espoo Unitedille vieraskentällä 80-89. Puoliajalla Unitedin johto oli 44-41, ja päätösneljännekselle se lähti kuuden pisteen etulyöntiasemassa.

Tappio oli kuluvan kauden runkosarjassa salolaisille vasta kahdeksas. Voiton myötä Unitedilla on yhä mahdollisuudet yltää viimeiselle pudotuspelisijalle eli kahdeksanneksi. Joukkue on nyt kahden voiton päässä KTP-Basketista, joka on kuitenkin pelannut ottelun vähemmän.

Kapteeni Teemu Rannikko palasi ottelussa Vilppaan kokoonpanoon, mutta Miikka Luosmaa ja Riku Laine olivat edelleen sivussa. Vilppaan pisteistä 20 syntyi Aaron Jonesin käsistä. Javontae Hawkins pääsi 15 pisteeseen, mutta muut Vilpas-pelaajat eivät kaksinumeroisia pistemääriä tehtailleet. Jones kahmi pisteiden ohella 11 levypalloa. Rannikon parasta osaamista oli seitsemän koriin johtanutta syöttöä.

Kotijoukkueesta Vilppaan kiusana häärivät Omar Calhoun (26), Samuel Haanpää (20) ja Babatunde Alawoya (15/11).

Vilppaan kausi jatkuu seuraavaksi kotiparketilla ensi keskiviikkona, jolloin vastustajaksi Salohalliin saapuu puolivälieriin kotietua janoava Tampereen Pyrintö.