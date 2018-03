Voitto tuli, kriisi jäi

Vladimir Putinin ylivoimainen vaalivoitto ei ollut yllätys kenellekään. Yllättävää ei ollut myöskään se, että Venäjän presidentinvaalien yhteydessä puhutaan vaalivilpistä.

Julkisuuteen on kerrottu, että joillain äänestyspaikoilla uurniin tungettiin äänestyslippuja nippukaupalla. Keskusvaalilautakunnan ilmoittama äänestysprosenttikin on kyseenalaistettu.

Putin on ilmeisen suosittu, ja mahdollinen vilppi tuskin vaikutti vaalin lopputulokseen. Siitä huolimatta se on tuomittavaa ja etäännyttää Venäjää entisestään länsimaisesta demokratiasta. Neljännelle kaudelle valittua vaalivoittajaa se ei taida juuri huolettaa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj arvioi, että Venäjän presidentinvaaleissa ei toteutunut aito kilpailu.

Poliittista osallistumista haittasivat kokoontumisen ja mielipiteen ilmaisun rajoittaminen. Tilannetta vääristi myös presidentti Vladimir Putinin mediassa saama suuri ja kritiikitön huomio.

Tällaisetkaan piirteet eivät kuulu avoimeen demokratiaan.

Putinin voitto ei laimentanut entisen kaksoisagentin ja hänen tyttärensä murhayrityksen aiheuttamaa diplomaattista kriisiä. Tilanne pikemminkin kiristyi maanantaina, kun EU:n ulkoministerit kokoontuivat Brysselissä.

Ministerit luottavat Britannian näkemykseen siitä, että myrkkyiskun takana on Venäjä. Kyseessä ei ole enää vain Britannian ja Venäjän välinen kahnaus.

Suomen ulkoministerin Timo Soinin (sin.) mukaan ”sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys haastetaan Venäjän toimesta”.

Samaa voi sanoa muistakin viime vuosien tapahtumista. Samana päivänä Venäjän presidentinvaalien kanssa tuli kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä. Suomi muistutti viime viikolla tuomitsevansa tilanteen.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas totesi vaalituloksen selvittyä, että Venäjä pysyy vaikeana kumppanina, mutta sitä tarvitaan kansainvälisten jännitteiden liennyttämiseen.

Venäjän presidentin kausi on kuuden vuoden mittainen. Läntisen Euroopan toiveita ja Putinin tahtoa sovitellaan ainakin vuoteen 2024 asti.