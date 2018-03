Volkswagen uskoo dieselin vielä nousevan

Saksalainen autojätti Volkswagen uskoo dieselin tekevän paluun viime aikojen vastoinkäymisistä huolimatta. Konsernin toimitusjohtaja Matthias Müller sanoi luottavansa, että dieselmoottorit säilyttävät merkittävän aseman vielä vuosikymmenien ajan.

– Toivon vain, ettei dieseliä haukuta kuoliaaksi. Olen vakuuttunut, että diesel kokee jälleensyntymän, Müller sanoi.

Volkswagen on itse joutunut dieselskandaalissa tikun nokkaan, koska se kärähti dieselmoottoreiden päästöjen manipuloinnista pari vuotta sitten ja on joutunut maksamaan peukaloinnista miljardikorvaukset.

Dieselin markkinaosuus Saksassa on laskenut 33 prosenttiin oltuaan vielä muutama vuosi sitten lähes puolet. Romahdus alkoi syyskuussa 2015, jolloin Volkswagen tunnusti peukaloineensa dieselmoottoreitaan niin, että ne antoivat päästömittauksissa väärät tulokset. Konserni käpälöi kaikkiaan 11 miljoonaa ajoneuvoa.

Viime vuonna skandaalista aiheutui konsernille 3,2 miljardin korvaukset ja kulut, mutta se teki siitä huolimatta 11,4 miljardin euron voiton.

STT

