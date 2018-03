VR irtisanoo enintään 30 asiantuntija- ja johtotehtävistä – juna- ja ravintolapalvelut yhdistetään

VR aloittaa asiantuntija- ja päällikkötehtäviin kohdistuvat yt-neuvottelut. Yhtiön mukaan arvioitu vähennystarve on korkeintaan 30 henkilöä.

Yt-neuvottelujen taustalla on suunniteltu organisaatiomuutos. Siinä kaukoliikenteen junapalvelut organisoidaan uudelleen ja junien ja asemien ravintolapalveluita tarjoava Avecra Oy yhdistetään samaan organisaatioon VR:n kanssa.

Uudistuksen tavoitteena on keskittää junamatkan eri palvelut yhteen organisaatioon. Viime vuonna kokonaan VR:n omistukseen siirtynyt Avecra säilyy kuitenkin omana tytäryhtiönään.

– Asiakkaillemme junamatka on yksi palvelukokonaisuus. Suunniteltujen rakenteellisten muutosten tavoitteena on jatkaa asiakaskokemuksen ja junapalveluiden kehittämistä entistä tiiviimmin yhdessä, sanoi VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.

