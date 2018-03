VR:n alennuskampanja puree – matkustajien määrä kasvoi roimasti

VR:n hinnanalennukset purivat viime vuonna, sillä matkustajaliikenteessä matkoja tehtiin lähes 8 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.

– Rautatiet ottivat markkinaosuutta viime vuonna, arvioi toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Hänen mukaansa junaliikenteen markkinaosuutta suhteessa muihin kuljetusmuotoihin kasvattivat hinnanalennusten lisäksi matka-aikojen nopeuttaminen suosituilla reiteillä ja tarjonnan lisääminen.

Junamatkustamisen lisääntyminen käänsi VR:n liikevaihdon kasvuun vuosia kestäneen laskun jälkeen. Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 1,25 miljardiin euroon.

Liikevaihdon nousu heijastui yhtiön liikevoittoon. 110 miljoonan liikevoitto on VR:n historian paras. Toissa vuonna liikevoitto oli 43 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus esittää, että valtiolle maksetaan 100 miljoonan euron osingot.

– Kaikkien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja jokaisen liiketoiminnan tuloskehitys oli hyvä. Rautateiden suosio kasvoi sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä, Jansson kertoo.

Hänen mukaansa investoinnit kalustoon mahdollistavat kasvun myös tulevaisuudessa. VR hankkii 50 miljoonalla eurolla 20 uutta päivävaunua ja kunnostaa 18 käytöstä poistettua vaunua. Uusia matkustajapaikkoja tulee 3 600 tämän ja ensi vuoden aikana.

Kaukoliikenteessä VR lisäsi viime vuonna 65 uutta viikoittaista vuoroa.

Täsmällisyydessä tekemistä

Jansson kehuu, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yhtiön palveluihin. Asiakastyytyväisyydessä on hänen mukaansa tapahtunut merkittävä parannus erityisesti kaukoliikenteessä.

Hän myöntää kuitenkin, että VR on saanut kielteistä palautetta junien täsmällisyydestä.

– Siinä meillä on paljon tekemistä.

VR on viime vuosina ohjannut matkustajia hankkimaan lippunsa verkosta tai automaateista. Jansson kertoo, että 80 prosenttia asiakkaista ostaa matkalippunsa itsepalveluna.

VR:n lippuluukkujen ja jonotuksen jäädessä historiaan yhtiö on samaan aikaan lisännyt matkalippujen myyntipisteitä. VR:n lippuja voi ostaa R-kioskeilta kautta koko maan.

STT

Kuvat: