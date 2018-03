VR:n tulos nousi yhtiön historian parhaaksi, matkustajamäärä kasvoi

VR:n matkustajaliikenteen matkamäärä kasvoi viime vuonna lähes 8 prosenttia 127 miljoonaan matkaan. Matkustuksen lisääntyminen käänsi liikevaihdon kasvuun vuosia kestäneen laskun jälkeen.

– On ilahduttavaa, että liikevaihdon kasvu jatkui läpi vuoden 2017, kertoo VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Hänen mukaansa rautateiden suosio kasvoi sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Suosion kasvun myötä myös liiketulos kohosi historiallisen korkeaksi.

– Tulos on paras miesmuistiin, Jansson sanoo.

Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia 1,25 miljardiin euroon. Liikevoitto nousi 110 miljoonaan euroon toissa vuoden 43 miljoonasta eurosta.

– Rautatiet ottivat markkinaosuutta viime vuonna, Jansson arvioi.

Hänen mukaansa junaliikenteen markkinaosuutta suhteessa muihin kuljetusmuotoihin kasvattivat hinnanalennukset, matka-aikojen nopeuttaminen suosituilla reiteillä sekä tarjonnan lisääminen.

Jansson kehuu myös, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yhtiön palveluihin. Asiakastyytyväisyydessä on hänen mukaansa tapahtunut merkittävä parannus erityisesti kaukoliikenteessä.

Hän myöntää kuitenkin, että VR on saanut kielteistä palautetta junien täsmällisyydestä.

– Siinä meillä on paljon tekemistä.

