Vuoden journalisti Olli Seuri: Ihmiset eivät kaipaa portinvartijoita vaan luotettavia kumppaneita

Journalismin on pystyttävä perustelemaan itsensä yleisölle uudelleen, sanoo vuoden journalistiksi valittu Olli Seuri.

Seuri totesi kiitospuheessaan, että journalismin on oltava avointa ja läpinäkyvää, ja yleisön kanssa on uskaltauduttava dialogiin etenkin silloin kun skuuppi, tutkiva juttu tai haastattelu herättää kysymyksiä ja voimakkaita reaktioita. Ihmiset eivät kaipaa portinvartijoita, vaan luotettavia yhteisöjä ja kumppaneita, Seuri sanoi puheessaan.

– Yleisölle on pystyttävä kertomaan, miksi tällainen juttu on julkaistu, miksi tämä näkökulma on relevantti tai miksi tällaisesta aiheesta täytyy nyt puhua. Journalistiset valinnat on perusteltava entistä huolellisemmin, Seuri sanoi.

Hänen mukaansa journalististen medioiden olisi syytä myös avata arvopohjansa yleisölle.

– Ei selitellä ja avauduta, vaan selitetään ja avataan. Ei vetäydytä kauemmas, vaan tullaan lähemmäs. Myös totuudenjälkeiseksi kutsuttuna aikakautena journalistinen media voi luottaa perushyveisiinsä, mutta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on lisättävä. On syytä laskeutua yleisön pariin, Seuri päätti puheensa.

Ylellä työskentelevä Seuri sai Bonnierin Suuren journalistipalkinnon vuoden journalisti -palkinnon keskiviikkona. Seuri luo pohjaa päivän keskustelunaiheille radion Ykkösaamussa. Häntä kuvataan tiukaksi mutta reiluksi haastattelijaksi, joka ei päästä haastateltaviaan helpolla.

Palkintoraati kiitteli Seuria huolellisesta valmistautumisesta lähetyksiin, faktojen hallinnasta ja olennaiseen keskittymisestä.

