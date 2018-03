Vuoden jutut paljastivat häirinnän ja seksuaalisen ahdistelun suomalaisissa kouluissa – STT:n ja Turun Sanomien jutut saivat Suuren journalistipalkinnon

Seksuaalisen häirinnän paljastaminen, journalismin tuominen teatteriin, huumepoliisin entisen päällikön tapauksen tutkiminen ja Yle Radio 1:n Ykkösaamun taitava toimittaminen olivat journalismitapaukset vuodelta 2017. Illalla jaetut Suuret journalistipalkinnot annettiin Suomen Tietotoimiston ja Turun Sanomien sekä Helsingin Sanomien ja Ylen toimittajille.

Vuoden jutuiksi valittiin Suomen Tietotoimiston ja Turun Sanomien uutiset seksuaalisesta ahdistelusta kouluissa. Jutut paljastivat, että helsinkiläisessä lukiossa ja turkulaisella yläasteella oli kenenkään estämättä ahdisteltu nuoria vuosien ajan.

Tapauksia kuvataan erityisen havahduttaviksi uhrien alaikäisyyden ja opettajien valta-aseman väärinkäytön vuoksi. Palkintoraadin mukaan jutut ovat esimerkkejä huolellisesta, sinnikkäästä ja rohkeasta uutistyöstä vaikealla alueella.

STT:n työryhmään kuulunut Tuuli Oikarinen uskoo, että jutuilla on ollut aitoa merkitystä.

– Jos nyt kokee häirintää, kertomukset rohkaisevat ja on helpompi tulla esiin, hän totesi vastaanottaessaan palkintoa.

Tutkija ja toimittaja yhdessä paketissa

Vuoden journalistin tittelin sai Ylen toimittaja Olli Seuri. Seuri luo pohjaa päivän keskustelunaiheille radion Ykkösaamussa. Häntä kuvataan tiukaksi mutta reiluksi haastattelijaksi, joka ei päästä haastateltaviaan helpolla.

Palkintoraati kiittelee Seuria huolellisesta valmistautumisesta lähetyksiin, faktojen hallinnasta ja olennaiseen keskittymisestä. Hänestä myös paistaa aito innostus ohjelmissa käsiteltäviä asioita ja kysymyksiä kohtaan.

Seuri itse pitää vahvuutenaan tutkijataustaansa. Se auttaa pärjäämään ihmisten kanssa, jotka ovat syventyneet asioihin.

– Journalistinen taito auttaa tuomaan asiat ymmärrettävällä tavalla esiin, hän sanoi..

Vuoden journalistiksi olivat ehdolla myös viime vuonna vapaana toimittajana työskennellyt Sonja Saarikoski ja Iltalehden terveystoimittaja Heljä Salonen.

Helsingin Sanomille tuplapotti

Vuoden journalistisena tekona palkittiin Helsingin Sanomien Musta laatikko, jossa journalismia tarjoillaan yleisölle teatterissa. Esityksissä Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat ovat kertoneet jutuistaan ja avanneet journalistisen työn prosesseja.

Raadin perusteluissa todetaan, että journalistit tulevat näytöksissä aivan uudella tavalla lähelle lukijoitaan.

Helsingin Sanomien toinen palkinto tuli Minna Passin ja Susanna Reinbothin kirjasta Keisari Aarnio. Tutkivien toimittajien parivaljakko avaa kirjassa monimutkaista vyyhtiä Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion tapauksen ympärillä.

Kirjassa muun muassa pohditaan, mahdollistiko taitava manipulointi poliisin ja alamaailman yhteisten bisnesten junailun vuosikausien ajan.

Palkintogaalassa Passi lohdutti yleisöä, että poliisiin voi edelleen luottaa. Reinboth lisäsi, että toimittaja ei kuitenkaan voi luottaa kehenkään.

– Meille ei makseta palkkaa siitä, että me luotetaan, vaan meille maksetaan siitä, että me valvotaan.

Bonnier on jakanut Suuren journalistipalkinnon Suomessa vuodesta 2001. Palkintolautakuntaan kuuluu journalismin ja kirjallisuuden asiantuntijoita.

