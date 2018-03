Vuohijoen katse saa raudan vapisemaan – Ennätysnostot avaisivat kirkkaita näkymiä Bukarestin EM-kisoissa

Anni Vuohijoki sipaisee venyttelyn ja verryttelyn jälkeen painonnostokengät jalkaansa. Tangossa on lämmittelypainot, mutta Vuohijoella on nälkää katseessa, kun hän tarttuu nostotankoon karhennusten kohdalta. Tanko hypähtää rinnalle, ja Vuohijoki töytäisee sen terävästi suorille käsille.

– Tänään ohjelmassa ovat työnnön maksimit. Seuraavassa treenissä vähän kovempi tempaus. Harjoittelen loppuun asti aika kovaa. Kilpailen mieluummin pikkuisen jumissa kuin liian pehmeänä.

Vuohijoki puurtaa Helsingin Ruskeasuolla viimeisiä harjoituksiaan ennen Bukarestin EM-kisoja, joissa hän kilpailee torstaina 63 kilon sarjassa.

Vuohijoki tarttuu lopulta tankoon, johon on kasattu rapiat sata kiloa malmia. Hän puristaa kehon lähtöasentoon. Kaupassa odottaa suolaton kana, painonpudotus kiristää fiilistä, toistoja on kertynyt satojatuhansia. Silmissä välähtää taas kipinä, jolla tanko nousee notkahtaen rinnalle ja siitä rytmikkäästi käsien varaan.

Suolaton kana.

– Alle 63 kilon luokka alkaa olla minulle aika tiukka. Punnitsen suolan ja paistan kanat kisamatkalle evääksi, ettei tule yllätyksiä, Vuohijoki selittää suolahomman.

Unelman näkee paljaalla silmällä

Painonpudotus saa Vuohijoen makuhermot hihkumaan muonaa ja menestysnälkä onnistumista.

– EM-mitali on ollut pitkään uran iso tavoite. Lajimitali tai yhteistulosmitali, miten vaan, mutta sitä toivon uraltani.

Vuohijoki käy läpi kilot, edelliskisojen sijoitukset, tilastot ja muut EM-näkymät.

– On hyvä fiilis lähteä kisaan, kun on saumat ihan superhyvään onnistumiseen. Ei tarvitse toivoa ihan kuuta taivaalta, vaan pitää kuula kasassa ja tehdä tasainen kisa, hän miettii.

– Nyt on ihan oikeasti sauma taistella sijoituksista.

Talven aikana Vuohijoki on hakenut puhtia ylöstyöntöön ja kasvattanut ylävartalon voimaa. Ennätyspainoihin hän kykenee vain kisoissa, mutta rauta on totellut yhä paremmin myös harjoituksissa.

– Olen tosi huono ottamaan harjoituksissa aivan absoluuttista maksimia, mutta olen pysynyt koko ajan tosi lähellä. Treeniraudat ovat olleet 95-98 prosentin haarukassa jo monta viikkoa.

– Nostovarmuus on parantunut, mikä helpottaa rakentamaan itseluottamusta.

Voima perustuu rentouteen

Maallikko voi kuvitella, että ennätyssuorituksessa tankoon pitää ladata hurjasti raivoa ja r-kirjainta rääkkääviä manauksia. Vuohijoki tietää tehokkaamman tavan suostutella rautaa.

– Minulla oli pitkään fiilis, etten tykkää kilpailla. Viime vuoden MM-kisoissa päätin, että opettelen sen uudestaan ja asennoidun niin, että kisaaminen on kivaa.

– Se on käsitykseni mukaan ainut tie onnistumiseen. Pitää tykätä kilpailusta ja säilyttää rentous. Käteen jää tyhjä arpa, jos lähdet puristamaan sitä tankoa.

