Vuosien riita ratkesi: TVO saamassa 450 miljoonaa euroa Olkiluoto 3:n viivästymisestä

Teollisuuden Voima (TVO) ja laitostoimittajat ovat päässeet sopuun Olkiluoto 3:n viivästymiskorvauksista. TVO on sopimuksen mukaan saamassa 450 miljoonan euron korvaukset.

Vuosikausia jatkunutta korvauskiistaa on ratkottu Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n välimiesmenettelyssä Lontoossa. Solmitun sopimuksen ehtona on, että osapuolet vetäytyvät projektiin liittyvistä oikeustoimista sekä välimiesmenettelystä.

TVO:n vastapuolena kiistassa on ollut laitostoimittajayhteenliittymä, jonka muodostavat muiden muassa ranskalainen Areva ja saksalainen Siemens.

Sopimuksen yhtenä ehtona on laitostoimittajien saama kannustinmaksu. Yhtiöt ovat oikeutettuja saamaan TVO:lta 150 miljoonan euron maksun, jos projekti valmistuu aikataulussa eli ensi vuoden toukokuuhun mennessä. Tällöin TVO:n saama viivästymiskorvaus jäisi siis käytännössä 300 miljoonaan euroon.

Lisäksi osapuolet sopivat, että jos yhtiöt eivät saa Olkiluoto 3:sta valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, ne joutuvat maksamaan valmistumisen ajankohdasta riippuen enintään 400 miljoonan lisäkorvauksen TVO:lle.

”Ihan hyvä paketti”

TVO vaati alun perin välimiesmenettelyssä Olkiluoto 3:n viivästymisestä noin 2,6 miljardin euron korvauksia.

TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua oli sunnuntaina tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun, vaikka yhtiön saamat korvaukset jäivätkin tuntuvasti alkuperäisistä vaatimuksista.

– Kun tätä katsotaan kokonaisuutena, niin kyllä tämä meille ihan hyvä paketti on, Tanhua sanoi STT:lle.

– Se tullaan näkemään seuraavan 60 vuoden aikana kuinka hyvä sopimus tämä oli, mutta nykykäsitys on, että ihan hyvä, Tanhua jatkoi viitaten ydinvoimalan elinkaareen.

TVO kertoo tiedotteessaan, että sopimuksen voimaantulo edellyttää tiettyjen, näillä näkymin kuluvan kuun aikana varmistuvien ehtojen täyttymistä, ja siksi varmuutta sovintosopimuksen voimaantulosta ei vielä ole.

Tanhua ei halunnut sunnuntaina avata, mihin ehtoihin tiedotteessa viitataan, mutta piti sopimuksen toteutumismahdollisuuksia hyvinä.

– Kyllä kaikki osapuolet ovat tämän sopimuksen varmasti ihan tosissaan allekirjoittaneet, Tanhua sanoi.

Olkiluoto kolmonen on kymmenen vuotta myöhässä

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikkö piti alun perin ottaa käyttöön jo vuonna 2009, mutta aikataulua on lykätty moneen otteeseen. TVO teki ranskalaisen Arevan kanssa avaimet käteen -sopimuksen Olkiluoto 3:sta joulukuussa 2003. Laitoksen kiinteäksi hinnaksi sovittiin silloin kolme miljardia euroa.

Nyt kokonaiskustannukset ovat TVO:n arvion mukaan nousseet noin 5,5 miljardiin euroon. Arvio perustuu viimeisimpään projektiaikatauluun ja sovintosopimukseen.

Viivästysten vuoksi Olkiluoto 3 on noussut yhdeksi maailman kalleimmista rakennusprojekteista.

