WP: Trumpin asianajaja syyttää pornotähteä vaitiolosopimuksen rikkomisesta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtainen asianajaja Michael Cohen syyttää aikuisviihdetähti Stormy Danielsia vaitiolosopimuksen rikkomisesta, uutisoi Washington Post. Asia käy ilmi perjantaina oikeudelle jätetyistä papereista.

Cohenin mukaan Stormy Danielsina tunnettu Stephanie Clifford on rikkonut sopimusta useita kertoja ja häneltä voidaan siten hakea korvauksia.

Clifford on hakenut mitätöintiä Trumpin kanssa tekemälleen vaitiolosopimukselle. Viime viikolla jätetyssä oikeuskanteessa sanotaan, ettei ennen vuoden 2016 vaaleja solmittu sopimus ole pätevä muun muassa siksi, ettei Trump ole allekirjoittanut sitä. Kanteessa väitetään, että Cliffordilla olisi ollut seksisuhde Trumpiin vuosina 2006-2007.

Valkoinen talo on kiistänyt, että Trumpilla olisi ollut intiimisuhde Cliffordin kanssa.

STT

