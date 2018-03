Xinhua: Pohjois-Korean Kim ja Kiinan Xi tavanneet Kiinassa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat keskustelleet ja tavanneet Kiinassa, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Etelä-Korean uutistoimiston Yonhapin mukaan myös Pohjois-Korea on vahvistanut vierailun. Yonhapin mukaan Xi kutsui Kimin Kiinaan ja vierailu kesti sunnuntaista keskiviikkoon. Yonhapin mukaan Kimin mukana vierailulla oli hänen vaimonsa Ri Sol-ju.

Kimin arveltiin jo aiemmin matkustaneen Pekingiin. Xin on arveltu halunneen tavata Kimin ennen toukokuun huippukokousta, jossa Pohjois-Korean johtajan on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Ulkomaanmatka on Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi valtaan.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/03/28/0200000000AEN20180328002200315.html

STT