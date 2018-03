Yhdistetyn kausi päättyi sijoihin 7 ja 8 – Herola raivasi tiensä cupissa top-kymppiin

Yhdistetyn suomalaiskärjet päättivät pitkän maailmancup-kauden sopuisasti peräkkäin, kun maaliviiva koitti Saksan Schonachissa. Eero Hirvonen oli seitsemäs ja Ilkka Herola kahdeksas. Cupin kokonaispisteissä Hirvonen sijoittui kuudenneksi ja Herola nousi viimeisen koitoksen myötä kymmenenneksi.

Lajin terävimpään hiihtokärkeen kuuluva Herola teki jälleen hienoa nousua hiihdossa, jota tänään lykittiin 15 kilometriä. Hän oli mäkiosuudella vasta 22:s. Hirvonen oli mäen jälkeen seitsemäntenä.

– 14,5 kilometriä kun oli menty täysillä, ei siinä lopussa enää päässyt ohi. Mutta ei se ikinä huono ole, jos Eero on edellä, Herola nauroi ystävysten välisestä kilpailusta.

– Aika hiihtelyä porukassa, sinänsä kohtuullisen helpolla pääsi tämän viimeisen kisan, Hirvonen puolestaan kuittasi.

Hirvonen napsi kauden aikana viisi palkintopallisijaa henkilökohtaisissa kisoissa, huippuina kakkossijat Rukalla ja Klingenthalissa. Nuori mies on vakiinnuttanut paikkansa maailman kärjessä.

– Kokonaisuutena hyvinkin positiivinen kausi. Erityisen positiivista on se, että sekä mäessä että ladulla on tullut yleistä tason nousua, Hirvonen tiivisti.

Herola oli kerran henkilökohtaisella palkintopallilla (kolmas Chaux-Neuvessa), mutta muuten sijat keikkuivat pääosin kymmenen molemmin puolin.

– Kokonaisuuteen ei voi ihan täysin tyytyväinen olla. Mäki laahaa, ja hiihdolla joutui paikkaamaan liikaa, Herola summasi.

Päätöskisan voitti maailmancupin kokonaisvoitonkin ottanut Japanin Akito Watabe ennen Norjan Jarl Magnus Riiberiä. Watabe voitti kauden aikana kahdeksan kisaa, ja oli kauden kahden viimeisen kuukauden aikana musertavan tehokas: kauden 14 viimeisestä kisasta peräti 12 palkintopallisijaa. Niinpä piste-ero cup-kakkoseen, Norjan Jan Schmidiin oli kauden päättyessä 362 pistettä.

