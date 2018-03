Afganistanissa ainakin osa Talebanin jäsenistä on valmiita neuvotteluihin maan hallinnon kanssa, sanoo Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis. Afganistanin presidentti Ashraf Ghani on ehdottanut neuvotteluja ääriliikkeelle jo viikkoja sitten, mutta ei ole saanut virallista vastausta.

Taleban on sanonut olevansa valmis neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa, mutta ei Afganistanin hallinnon.

Mattis saapui vierailulle Afganistaniin tänään.

