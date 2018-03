Yhdysvallat vihjaili taas rauhanneuvottelujen talebanien kanssa olevan lähellä

Afganistanissa ainakin osa Talebanin jäsenistä on valmiita neuvotteluihin maan hallinnon kanssa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis. Afganistanin presidentti Ashraf Ghani on ehdottanut neuvotteluja ääriliikkeelle jo viikkoja sitten, mutta ei ole saanut virallista vastausta.

– Voi hyvin olla, ettei Taleban kokonaisuudessaan ole valmis tähän, mutta osa talebaneista on selvästi kiinnostunut keskusteluista Afganistanin hallituksen kanssa, Mattis sanoi.

Taleban on sanonut olevansa valmis neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa, mutta ei Afganistanin hallinnon. Mattis toppuutteli kuitenkin vielä Yhdysvaltain hallinnon roolia.

– Juuri nyt haluamme, että afganistanilaiset johtavat ja tarjoavat pohjan jälleenyhdistymiselle.

Mattisin mukaan Yhdysvallat odottaa nyt poliittista voittoa Afganistanissa.

– Miltä voitto näyttää? Se on maa, jonka kansa ja omat sotilasvoimat pystyvät hoitamaan lainvalvonnan ja mahdolliset muut uhat, toki vielä useita vuosia kansainvälisen avun turvin. Tämä kaikki tähtää poliittiseen sovintoon, ei sotilaalliseen voittoon, puolustusministeri jatkoi.

Yhdysvalloilla on Afganistanissa noin 14 000 sotilasta.

Mattis saapui vierailulle Afganistaniin tänään.

STT

