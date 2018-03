Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies huolissaan Trumpin tullimaksuaikeista – Trump: Ei, emme peräänny

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin tuontitullit teräkselle ja alumiinille ovat saaneet lisää kritisoijia, kun edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan kommentoi Trumpin aikeita ensimmäistä kertaa julkisesti maanantaina. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Republikaaneihin kuuluvan Ryanin tiedotteessa muun muassa tuodaan ilmi huoli kauppasodan seurauksista ja vaaditaan, ettei Valkoinen talo etene suunnitelmassaan.

– Uusi verouudistuslaki on tehostanut taloutta emmekä todellakaan halua vaarantaa näitä saavutuksia, Ryanin tiedottaja sanoi tiedotteessa.

Viime viikolla Trump ilmoitti määräävänsä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa.

EU uhannut vastatoimilla

Republikaanijohtaja Ryanin ja kansainvälisen vastustuksen lisäksi Trumpin tuontitullit ovat saaneet kritiikkiä myös muilta puolueen jäseniltä. Republikaanijohtajista esimerkiksi House Ways and Means -komitean puheenjohtaja Kevin Brady on tavannut Trumpin ainakin kahdesti saadakseen presidentin hidastamaan tahtiaan. Bradyn ja Trumpin tapaamisista kertoo Politico.

Trump ei kuitenkaan näyttäisi muuttaneen mieltään vastustuksesta huolimatta.

– Ei, me emme peräänny, Trump sanoi CNN:n mukaan maanantaina kysyttäessä puhemies Ryanin kannasta asiaan.

EU on kertonut ryhtyvänsä toimiin, jos Trump toteuttaa aikeensa. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi perjantaina, että EU suunnittelee tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille, esimerkiksi Harley-Davidson-moottoripyörille, bourbon-viskille sekä Levi’s-farkuille. Trump puolestaan uhkasi lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, jos EU ryhtyy vastatoimiin.

