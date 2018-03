Yhdysvaltain entiset diplomaatit ja lähettiläät huolissaan maan ulkosuhteista

Yhdysvalloissa lähes 200 entistä Yhdysvaltain suurlähettilästä ja veteraanidiplomaattia on allekirjoittanut kirjeen, jossa ilmaistaan huolta Yhdysvaltain ulkosuhteista. Asiasta kertoo Washington Post.

Kirjeessä lähettiläät ja diplomaatit kertovat olevansa huolissaan Yhdysvaltojen johtajuudesta maailmassa. Kirjeessä lisäksi vaaditaan, että senaattorit hiillostavat ulkoministerinä aloittavaa Mike Pompeota hänen suunnitelmistaan.

Kirje on osoitettu republikaanien puhemiehelle ja vaikutusvaltaisille demokraateille senaatin ulkosuhdekomiteassa. Komitean on tarkoitus kuulla Pompeota ensi kuussa.

Pompeo korvaa Rex Tillersonin, jolle Trump antoi potkut muutama viikko sitten.

Kirjeen mukaan Pompeon nimittäminen mahdollistaa keskittymisen Yhdysvaltojen diplomaattisen vaikutusvallan palauttamiseen.

Diplomaattien sydänten itku

Yhdysvaltojen entinen poliittisten asioiden alivaltiosihteeri ja Nato-lähettiläs Nicholas Burns kutsuu kirjettä sydänten itkuksi diplomaateilta, jotka ovat epätoivoisena katselleet, kuinka Trumpin hallinnon aikana ulkoministeriö on syrjäytynyt ja heikentynyt.

Kirjeen allekirjoittajissa on sekä demokraattien että republikaanien edustajia.

Kirjeessä lisäksi vaaditaan, että kongressi hylkää Valkoisen talon ehdotuksen ulkoministeriön budjetin leikkaamisesta 20 miljardilla.

STT

