Yhdysvaltain kuluttajansuojaviranomainen avasi tutkinnan Facebookista dataskandaalin takia

Yhdysvalloissa kuluttajansuojaviranomainen FTC on avannut tutkinnan some-yhtiö Facebookin käyttäjädatan käytöstä yhtiöön kohdistuneiden tietosuojahuolien takia. Viranomaisen mukaan sen päätavoitteena on varmistaa kuluttajien yksityisyydensuojan toteutuminen.

FTC kertoi tutkinnasta maanantaina Yhdysvaltain aikaa tiedotteella.

Tutkinnan taustalla on Facebookia ravistellut vuotoskandaali. Hiljattain paljastui, että jopa 50 miljoonan Facebookin käyttäjän tietoja päätyi vääriin käsiin tietoanalyysiyhtiö Cambridge Analytican kautta.

Britannian tietosuojaviranomainen ICO on kertonut hakevansa oikeudelta lupaa tutkia Cambridge Analytican tietokoneserverit.

Facebook on kertonut palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärinkäytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/03/statement-acting-director-ftcs-bureau-consumer-protection

STT

Kuvat: