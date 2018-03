Yhdysvaltalainen huippuvalmentaja Peter Mueller tulee kohinalla pikaluistelijoiden avuksi

Suomalaiset pikaluistelijat saavat tuekseen yhdysvaltalaisen huippuvalmentajan Peter Muellerin. Mueller on lajin huippuvalmentajista jopa menestyksekkäin, mutta hänen taakkanaan ovat ahdisteluepäilyt, jotka toivat hänelle potkut Norjan päävalmentajan tehtävästä 2009.

Mueller, 63, ei yrittänyt peitellä tapausta, kun hänen kaksivuotinen sopimuksensa Suomen päävalmentajana julkistettiin lauantaina Helsingissä.

– Kadun sitä tapausta ja kadun huomautusta, jonka tein joukkueen illallisella. Tapaus ei kuitenkaan mennyt läheskään niin kuin siitä on julkisuudessa kerrottu, Mueller kertoi asiasta muistilappuunsa vilkuillen.

– Lupasin selvittää asian. Tapasin urheilijan, pyysin ja sain anteeksi, mutta viisi päivää myöhemmin minut erotettiin.

Norjalaisten lehtitietojen mukaan Mueller olisi kysynyt norjalaiselta naisluistelijalta, onko tämä taitava suuseksissä.

Hänninen tukee uutta päävalmentajaa

Muellerin vuodesta 1993 tuntenut entinen päävalmentaja Janne Hänninen oli paikalla kyseisessä illanvietossa ja voi vahvistaa Mullerin kuvauksen tapauksesta.

– Vahvistan Peterin sanat. Olin paikanpäällä, joten kyse ei ole toisen käden tiedosta, Hänninen kertoi.

Tapaus on käsitelty liiton hallituksessa, liiton henkilökunnan sekä urheilijoiden ja Muellerin kanssa.

– Pikaluisteluliitossa me emme hyväksy minkäänlaista häirintää, Hänninen korosti ja muistutti, että tapauksessa on kyse lähes yhdeksän vuoden takaisista tapahtumista.

Mueller saavutti 1 000 metrin olympiavoiton Innsbruckin kisoissa 1976. Oman kilpauransa jälkeen hän on valmentanut tähtiluistelijoita kuten Bonnie Blairia ja Dan Jansenia.

– Hän on saavutuksiltaan maailman paras pikaluisteluvalmentaja. Hänellä on kokemusta monesta maasta, ja hän on juuri nyt meille paras vaihtoehto, Hänninen tiivisti uuden päävalmentajan ansiot.

STT

Kuvat: