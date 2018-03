Yhteisvastuun kipinä säilyy

Evankelisluterilaisen kirkon Yhteisvastuu -keräyksellä on pitkät perinteet. Suurkeräys synnystä on lähes 70 vuotta. Sille antoi sysäyksen lapsiperheiden hätä sodan ja hallavuosien jälkeisessä Suomessa. Pohjois- ja Itä-Suomen lapset olivat sairaita ja aliravittuja työttömyyden vaikeuttaessa perheiden toimeentuloa. Kirkko lähti hätiin, kun muuta auttavaa järjestelmää ei ollut.

Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot pidettiin vuonna 1950 kaikissa seurakunnissa. Suomalaisten lähimmäisenrakkaus ylitti kaikki odotukset, sillä rahaa kertyi tuplasti yli tavoitteen. Nälkää nähneille lapsiperheille kerättiin 60 miljoonaa silloista markkaa.

Yhteisvastuun alkuvuosina kaikki keräysvarat käytettiin kotimaassa. Niillä kunnostettiin huonokuntoisia asuinrakennuksia ja tuettiin äitien virkistyslomia. Köyhille perheille hankittiin lehmä tai hevonen, invalidille pyörätuoli tai vanhukselle kunnollinen vuode. Lahjakkaita lapsia autettiin kouluun.

Vuosittain nostettiin esille erilaisia avun tarpeessa olleita ryhmiä kuten lesket, orvot, työttömät, asunnottomat, kehitysvammaiset, invalidit ja yksinäiset vanhukset.

1960-luvulla apu laajennettiin kehitysmaihin. Nyt 60 prosenttia tuotosta ohjataan kirkon ulkomaanavun kautta katastrofiapuun ja loput jaetaan Suomessa. Lahjoitusvaroista noin 80 prosenttia käytetään avustustyöhön. Viidennes kuluu keräyksen muuhun toimintaan kuten viestintään.

Tänä vuonna Yhteisvastuu-kampanjalla on salolaiset kasvot. Merja Tuomivirta kertoo omalla tarinallaan, miten avioero ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen voivat syöstä tavallisen ihmisen isoon ahdinkoon ja rahavaikeuksiin. Tarina koskettaa, ja Tuomivirta on saanut todeta (SSS 2.3.), että ihmisten auttamishalu ei ole kadonnut.

Lähimmäisenrakkaus on yhä voimissaan eikä 1940-luvun lopun lapsiperheiden hädän sytyttämä auttamisen kipinä ole sammunut. Yhteisvastuu on 2000-luvulla tuottanut noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Keräyksen eteen työskentelee joka vuosi 35 00 talkoolaista. Lahjoittajia on moninkertainen määrä.

Hyväntekijöiden ansiosta sadattuhannet ihmiset Suomessa ja kehitysmaissa ovat saaneet apua.