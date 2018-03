Yksityinen yritys pyrkii verituotemarkkinoille

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on pitkään ollut ainoa toimija alallaan Suomessa. Nyt asiaan saattaa tulla muutos.

Helmikuussa kaupparekisteriin ilmaantui yritys nimeltä Veripalvelu Pisara. Se kertoo Facebook-sivuillaan olevansa laboratorioyhtiö, joka on erikoistunut verituotteiden valmistukseen ja jakeluun.

Yhtiön hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi on rekisteröity Niklas Elers. Hän kertoo STT:lle, että yhtiö on perustettu tänä vuonna, mutta sillä ei vielä ole varsinaista liiketoimintaa.

Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin yksikön johtaja Eija Pelkonen sanoo, että veripalvelutoiminnan voi aloittaa, kunhan saa toimiluvan valvovalta viranomaiselta, eli Fimealta. Hänen tiedossaan ei ole, että Fimeaan olisi tullut toimilupahakemuksia uusilta toimijoilta.

– Meillä ei ole tarveharkintaa lupien myöntämisessä. Veripalvelutoimijoita voi olla vaikka kuinka monta, kunhan ne täyttävät kriteerit.

Fimean kirjaamon mukaan sinne ei ole tullut toimilupahakemusta Veripalvelu Pisaralta.

SPR:n Veripalvelu kertoo kysyneensä Fimeasta, onko Veripalvelu Pisaralla toimilupa. Lisäksi SPR:n Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Satu Pastila sanoo, että uuden yrityksen nimi on harhaanjohtava, koska sillä ei ole SPR:n Veripalvelun kanssa mitään tekemistä.

SPR:n Veripalvelu toivoo luovuttajia myös pääsiäisenä

Veritilanne Suomessa tällä hetkellä on aika hyvä, sanoo Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Satu Pastila.

Hän kehottaa kuitenkin Veripalvelusta viestin tai puhelun saavia harkitsemaan, ehtisivätkö he luovuttaa verta.

– Jos torstaina tai maanantaina tulee tekstiviesti tai puhelu, niin tiedät varmasti, että sairaaloissa tarvitaan juuri sinun veriryhmääsi.

Kaikki muutkin luovuttajat ovat enemmän kuin tervetulleita. Sairaaloissa oli viime viikolla tavallista suurempi tarve verelle, ja pääsiäisviikolla on vähemmän verenluovutuspäiviä kuin tavallisina viikkoina.

Kaikki Veripalvelun yksiköt ovat auki kiirastorstaina ja pääsiäismaanantaina, paitsi Seinäjoki, joka järjestää näinä päivinä alueellaan verenluovutustilaisuudet. Kokkolassa ja Lohjalla järjestetään lisäksi verenluovutustilaisuudet maanantaina.

Lisäksi Veripalvelulla on käynnissä kampanja, jolla houkutellaan afrikkalaistaustaisia uusia luovuttajia. Pastila selittää, että eri etnisyyksillä esiintyy harvinaisia, heille ominaisia veriryhmiä. Tämä koskee niin suomalaisia kuin esimerkiksi Afrikan tai Aasian eri osissa eläviä.

– Suomessa on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä, ja toivomme tästäkin ryhmästä luovuttajia, koska verelle on tarvetta.

Pastilan mukaan alkuvuosi on ollut vähän edellisvuodesta poikkeava, koska sairaalat ovat useina viikkoina tarvinneet enemmän punasoluja kuin Veripalvelussa on ennustettu tai mihin on varauduttu.

– Jännityksellä katsomme onko tämä uusi trendi, koska periaatteessa punasolujen käyttö on tähän mennessä hiipunut.

