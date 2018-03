Yksityinen yritys pyrkii verituotemarkkinoille

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on pitkään ollut ainoa toimija alallaan Suomessa. Nyt asiaan saattaa tulla muutos.

Helmikuussa kaupparekisteriin ilmaantui yritys nimeltä Veripalvelu Pisara. Se kertoo Facebook-sivuillaan olevansa laboratorioyhtiö, joka on erikoistunut verituotteiden valmistukseen ja jakeluun.

Yhtiön hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi on rekisteröity Niklas Elers. Hän kertoo STT:lle, että yhtiö on perustettu tänä vuonna, mutta sillä ei vielä ole varsinaista liiketoimintaa.

Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin yksikön johtaja Eija Pelkonen sanoo, että veripalvelutoiminnan voi aloittaa, kunhan saa toimiluvan valvovalta viranomaiselta, eli Fimealta. Hänen tiedossaan ei ole, että Fimeaan olisi tullut toimilupahakemuksia uusilta toimijoilta.

– Meillä ei ole tarveharkintaa lupien myöntämisessä. Veripalvelutoimijoita voi olla vaikka kuinka monta, kunhan ne täyttävät kriteerit.

Fimean kirjaamon mukaan sinne ei ole tullut toimilupahakemusta Veripalvelu Pisaralta.

SPR:n Veripalvelu kertoo kysyneensä Fimeasta, onko Veripalvelu Pisaralla toimilupa. Lisäksi SPR:n Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Satu Pastila sanoo, että uuden yrityksen nimi on harhaanjohtava, koska sillä ei ole SPR:n Veripalvelun kanssa mitään tekemistä.

STT