Yle: Korea-keskustelut alkoivat Vantaalla

Suomessa pidettäviin Korea-keskusteluihin osallistuvien yhdysvaltalaisten sekä pohjois- ja eteläkorealaisten tapaaminen on alkanut Königstedtin kartanossa Vantaalla, kertoo Yle.

Ylen mukaan kartanoon ajoi kaksi tilataksia aamuyhdeksän jälkeen ja paikalla on paljon myös kansainvälistä mediaa. Ylen tietojen mukaan paikalle saapui ensin pohjoiskorealainen ryhmä, sen jälkeen eteläkorealaiset ja yhdysvaltalaiset.

Yhdysvaltain, Pohjois-Korean ja Etelä-Korean edustajien on määrä edistää maiden neuvotteluja alemman tason tapaamisessa Helsingissä tällä viikolla. Ruotsissa käytiin viime viikolla näiden maiden kesken kolmipäiväiset Pohjois-Korea-neuvottelut.

Pohjois-Korean, Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisestä diplomatian suojasäästä kertoo myös se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un mahdollisesti tapaavat tulevaisuudessa.

Etelä-Korea ja USA lyhentävät sotaharjoitustaan kuukaudella

Etelä-Korea ja Yhdysvallat lyhentävät yhteistä sotaharjoitustaan kuukaudella. Lykkäytyneen sotaharjoitusten keston lyhentämisestä ilmoitti Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja tiistaina.

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välisten jännitteiden on arvioitu lientyneen, kun ne pystyivät esiintymään olympiakisoissa sopuisasti.

Äskettäin päättyneet talviolympialaiset ovat myös suoremmin syynä sotaharjoituksen lyhentymiseen.

– Sotaharjoitus pidetään kuukauden mittaisena huhtikuussa, koska olympiakisat viivästyttivät sen alkamista ja kummallakin osallistuvalla armeijalla on omat aikataulunsa, Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja lisäsi.

Sotaharjoitus pidetään kuukauden mittaisena huhtikuussa. Viime vuonna sama harjoitus kesti kaksi kuukautta maalis- ja huhtikuussa.

Liittolaismaiden harjoitukseen osallistuu tällä kertaa noin 17 000 sotilasta Yhdysvalloista ja yli 300 000 sotilasta Etelä-Koreasta.

Pohjois-Korea on arvostellut vuotuista sotaharjoitusta jo pitkään ja jyrkästi. Maan mukaan se on harjoittelua Pohjois-Koreaan hyökkäämistä varten.

https://yle.fi/uutiset/3-10124185

STT