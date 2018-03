Yleisö näkee bilebändin työstä vain pienen osan – Joku Paikallinen Bändi tuntee teiden taukopaikat

Salolainen Joku Paikallinen Bändi tekee noin 130 keikkaa vuodessa. Suomen suosituimpiin bilebändeihin kuuluvan bändin yleisö on tottunut näkemään lavalla energistä ja mukaansa tempaavaa menoa, mutta kuulijat näkevät vain murto-osan työstä.

Pääosa työstä on autossa istumista, kamojen kantamista, laitteiden säätämistä ja taukohuoneessa odottelua. Pitkät keikkamatkat ja myöhäiset yölliset esiintymiset vaativat veronsa.

– Unesta meidän keikkabussissa eniten puhutaan. Kysellään, miten toinen on nukkunut. Aika normaalia on, että kukaan ei ole nukkunut kunnolla, rumpali Tuomas Hillervo, laulaja Matti Palenius, kitaristi Lauri Vilhonen ja basisti Jussi Sinervo kertovat.

Kaikesta huolimatta kaikki neljä tekevät toivetyötään.

– Työn jaksaa ja väsymyksen voittaa, kun keikoilla on yleisö, joka elää menossa mukana. Se on koko homman moottori.

Salon Seudun Sanomat seurasi viikonlopun ajan Jonkun Paikallisen Bändin matkaa Salosta Tampereen kautta Kuopioon. Matkalla selvisi muun muassa tienvarren taukopaikkojen erikoisuudet.

Lue lisää keikkaelämästä 11.03.2018 Salon Seudun Sanomista.