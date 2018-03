Ylen kannatusmittaus: Keskustan kannatus laskee yhä, kokoomus kiri taas ykköseksi

Kokoomus on kirinyt taas SDP:n ohi suosituimmaksi puolueeksi, ilmenee Ylen kannatusmittauksesta. Pääministeripuolue keskustan kannatus laskee mittauksen mukaan edelleen.

Kokoomus on nyt suosituin puolue 21,5 prosentin kannatuksella ja SDP kakkonen 20,2 prosentin kannatuksella. Helmikuuhun verrattuna kokoomuksen suosio on noussut 1,5 prosenttiyksikköä ja SDP:n pudonnut 0,8 prosenttiyksikköä.

SDP on helmikuuhun verrattuna menettänyt iäkkäämpiä kannattajiaan, kun taas kokoomus on saanut uusia, yli 50-vuotiaita tukijoita.

Keskustan kannatuksesta on noin kuukaudessa sulanut 0,7 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on 16,3 prosenttia.

Pienempien puolueiden kannatusmuutokset eivät ole kuukauden takaiseen verrattuna suuria.

Taloustutkimus haastatteli maaliskuussa reilu 2 600 ihmistä, joista puoluekantansa kertoi noin 1 600. Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://yle.fi/uutiset/3-10136813

STT