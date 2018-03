Syyrian Itä-Ghoutaan tänään tehdyissä ilmaiskuissa on kuollut yli 40 siviiliä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Järjestön mukaan ilmaiskuja tekivät venäläiset sotilaskoneet.

Tarkkailujärjestön mukaan myös Turkin tykistön tulitus Afrinin kurdivaltaiselle alueelle on tappanut tänään siviilejä. Ainakin 18 siviiliä on kuollut Afrinin alueelle ammutussa tykkitulessa, järjestö kertoo.

STT

Kuvat: