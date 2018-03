Yliopistoalan työriidan osapuolet vastaavat tänään sovintoehdotukseen

Yliopistoalan työriidan osapuolet vastaavat tänään sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotukseen kello 14. Sovintoehdotus annettiin maanantaina.

Yliopistoja uhkaa keskiviikkona lakko, joka koskisi Aalto-yliopistoa, Hankenia, Tampereen yliopistoa, Tampereen teknillistä yliopistoa, Taideyliopistoa sekä Vaasan yliopistoa. Keskiviikkoaamuna astuisi voimaan myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Helsingin yliopisto oli päivän lakossa jo viime viikon keskiviikkona.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on puolestaan uhannut pysäyttää tukilakolla Kouvolan ratapihan toiminnan ja Hamina-Kotkan sataman ratapihojen junaliikenteen.

Riidassa on ollut kysymys pääasiassa yliopistoväen palkoista. Työntekijöitä edustavat JHL:n lisäksi Juko ja Pardia, kun työnantajapuoli on Sivistystyönantajat ry.

