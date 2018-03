Ylivertaiset kotimaiset

Osapuilleen helmikuun alkuun sitä kesti: tekstiä ja puhetta ennätystasaisesta lentopallon naisten Mestaruusliigan kärkitaistelusta. Eivätkä puheet olleet katteettomia: OrPo ja Pölkky pysyivät pitkään LP Viestin sekä HPK:n tahdissa.

Lopulta erot kasvoivat runkosarjassakin varsin suuriksi, vaikka LP Viesti kärsi suurista poissaolomääristä. Pudotuspelit ovat luku sinänsä: LP Viesti hävisi puolivälierissä ja välierissä yhteensä neljä erää. OrPo ja Pölkky jäivät puolivälieriin.

Voi ajatella, että näin kävi sattumalta. Lopulta syyt kolmatta kertaa peräkkäin toteutuvaan finaalikaksikkoon ovat kuitenkin loogiset. Ne perustuvat suomalaiseen pelaajamateriaaliin.

Suomen naisten maajoukkue kunnostautui viime kesänä Euroopan liigassa. Siellä säännöllistä peliaikaa saaneista seitsemän pelaa päättyvällä kaudella kotimaan Mestaruusliigaa.

Näiden maajoukkueen luottonaisten edustamat joukkueet jakautuvat seuraavasti: HPK neljä pelaajaa (Salla Karhu, Saana Koljonen, Yasmine Madsen, Daniela Öhman). LP Viesti kolme pelaajaa (Hillaelina Hämäläinen, Ronja Heikkiniemi, Noora Kosonen). Muut joukkueet: nolla pelaajaa.

Lisäksi HPK:n riveissä pelaa maajoukkueryhmään kuulunut tulevaisuuden talentti Suvi Kokkonen, ja joukkueesta löytyy myös koko kauden polvivammaa potenut Michaela Madsen. LP Viestissä keskitorjujan jopia hoitaa kohinalla maajoukkuetasolle noussut Anna Czakan.

Suomen naislentopalloilijat ovat viime vuosina siirtyneet melko laajalla joukolla ulkomaille. Hämeenlinna ja Salo ovat puolestaan naisten Mestaruusliigan mittapuulla jättiläiskaupunkeja. HPK ja LP Viesti pystyvät, ensin mainittu hieman isommalla rahalla ja salolaiset muulla osaamisella houkuttelemaan kotimaisia pelaajia.

Muille joukkueille ei tämän tason kaliiberia jäänyt. Varsinkin, kun Pölkyn Lotta Piesanen joutui olemaan selkävaivan vuoksi sivussa käytännössä koko kauden. Pienen budjetin OrPon kotimainen osasto ei puolestaan ollut kerta kaikkiaan riittävän laadukas, LiigaPlokista ja LP Kangasalasta puhumattakaan.

OrPo ja Pölkky onnistuivat ennen kauden alkua ulkomaalaishankinnoissaan erittäin hyvin. Ulkomaalaiset takoivat ottelusta toiseen sellaisia tehoja, joilla liigassa alempana olevat joukkueet taipuivat.

Koko kautta nämäkään joukkueet eivät pystyneet purjehtimaan aallonharjalla. Äärimmäisen kapean materiaalin OrPolta loukkaantuivat runkosarjan lopulla vuoron perään huippuhakkuri sekä joukkueen paras yleispelaaja. LP Kangasala käytti puolivälierässä tämän heikon hetken hyväkseen. Pölkky voitti kauden viimeisestä yhdeksästä ottelustaan vain kaksi.

Naisten liiga etenee pitkälti samoilla raiteilla kuin se koko 2010-luvulla on edennyt. Runkosarjan yleisökeskiarvo oli 395, mikä on edelleen toiseksi eniten suomalaisista naisten palloilusarjoista. Tosin viimevuotisesta ennätyslukemista jäätiin 40 katsojaa per ottelu, ja etenkin HPK:n luvut puolivälierissä ovat olleet varsin pienet, vaikka keskiviikkona määrä kipusikin hieman yli kuuteensataan.

LP Viesti porskuttaa yleisömäärissä kaukana muiden edellä. Sen runkosarjakeskiarvo oli 656, kun toiseksi suurin oli OrPon tekemänä 419.

Toki pitää muistaa, että puolessa LP Viestin runkosarjan kotipeleistä oli pääsylipun hintaa roimasti pudottanut tai sen kokonaan poistanut kampanja. Milloin ottelua isännöi Salon Seudun Sanomat, milloin Harri Hylje. Kerran peliin pääsi ilmaiseksi Suomen lipun kera.

Toisaalta tällaisissa kampanjoissa piilee aina mahdollisuus uusien ystävien saamiseksi lentopalloilun pariin. Sitä LP Viesti yrittää kiitettävästi muiden muassa sosiaalisen median aktiivisuudellaan.