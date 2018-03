Yritykset lainaavat yhä innokkaammin etenkin investointeja varten

Yritykset ovat keväällä entistä innokkaampia lainaamaan rahaa, ennakoi Finanssialan Pankkibarometri. Pankinjohtajat arvioivat yritysten luotonkysynnän kasvaneen selvästi edellisvuodesta.

Vastaajista 66 prosenttia sanoi luotonkysynnän olevan kasvussa. Lainaa haetaan nyt etenkin investointeja varten, mikä on hyvä merkki talouskasvun jatkumisen kannalta.

Myös kotitalouksien luotonkysyntä on kasvanut viime vuodesta. Kotitaloudet sijoittavat etenkin osakkeisiin ja kiinteistöihin, ja sijoittamista varten ollaan valmiita ottamaan lainaa.

– On todella hienoa, että kotitaloudet ovat innostuneet sijoittamaan. Suomalaisten olisi tärkeää hajauttaa omistustaan myös muihin kohteisiin kuin omaan asuntoon, Finanssialan johtava asiantuntija Elina Salminen sanoi tiedotteessa.

Barometrikysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Pankkibarometri-1-2018.aspx

STT