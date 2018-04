Korisliigan välierät alkavat torstaina Salohallissa – Vilppaassa ja Seagullsissa riittää yhtäläisyyksiä

Korisliigan välierät alkavat torstaina Salohallissa, kun runkosarjan ykkönen Vilpas kohtaa runkosarjan nelosen Seagullsin.

Kummankin joukkueen puolivälieräsarjat olivat kaareltaan identtiset: kumpikin hävisi avausottelun kotikentällään ja voitti kolme seuraavaa. Vilppaan vaikeudet KTP:tä vastaan johtuivat Teemu Rannikon loukkaantumisesta ja uuteen rotaatioon sopeutumisesta, Seagullsin vaikeudet johtuivat taas (paradoksaalisesti) Kouvojen loukkaantumisista ja ennakkoon erilaisesta vastuksesta.

Kummankin pelaaminen ailahteli, ja vastustajan aiheuttamat ongelmat ratkaistiin joskus vaarallisella viiveellä. Vilpas selätti ongelmansa tyylikkäämmin, mutta toisaalta pudotuspeleissä ei lasketa piste-eroja tai tehoindeksejä, vaan voittoja. Niitä kumpikin sai neljässä ottelussa kolme.

Joukkueilla on muitakin yhtäläisyyksiä.

Kumpikin pyrkii pelaamaan yhdeksän pelaajan rotaatiolla, joka kavenee tiukassa paikassa käytännössä kahdeksaan.

Kummallakin joukkueella on kaksi maajoukkuepelaajaa: Vilppaalla Juho Nenonen ja Mikko Koivisto, Seagullsilla Tuukka Kotti ja Antti Kanervo.

Kummankin joukkueen ykköspointti – Vilppaan Jaylon Brown ja Seagullsin Michael Caffey – on 183 senttimetriä pitkä.

Kummaltakin joukkueelta löytyy peräti kolme yli 40 prosentin tarkkudella kolmoset heittävää pelaajaa: Vilppaalta Koivisto, Tobin Carberry ja Javontae Hawkins ja Seagullslta Kanervo, Jermaine Marshall ja Timo Heinonen.

Ottelusarjassa on käytännössä kahdeksan tasaista ja mielenkiintoista taisteluparia. Kokonaisuutena yksi ratkaisevimmista asioista on kuormituksen ja kolhujen lisäksi levypallopelaaminen.

Vilpas on ollut Korisliigan paras levypallojoukkue, jos mittarina käytetään prosenttiosuutta kaikista levypalloista: Vilppaan prosentti on 53,6, kun taas Seagullsin vain 48,3. Ero on merkittävä etenkin puolustuspäässä, jossa Vilpas on ottanut 78,3 prosenttia levypalloista ja Seagulls vain 73,5.

Joukkueiden välisissä neljässä runkosarjan ottelussa enemmän levypalloja kerännyt joukkue voitti myös itse ottelun (voitot 3–1 Vilppaalle).

Toinen välieräpari Karhubasket–BC Nokia alkaa perjantaina Kauhajoella.

Korisliigan 1. välierä Vilpas–Seagulls torstaina Salohallissa kello 18.30.

Lue kattava välieräennakko torstain Salkkarista!