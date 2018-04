80 metriä siintää jo moukarinheittäjä Henri Liipolan silmissä

Juha Laakso

Viime kesänä läpimurtonsa moukarinheiton suomalaiseen eliittiin tehnyt Someron Esan Henri Liipola odottaa jo malttamattomana uuden kilpailukauden alkua.

– Fiilis on noussut sitä mukaa, kun aurinko on alkanut lämmittää ja päivät pidentyneet. Olen saanut harjoitella terveenä ja kaikki testiarvot viittaavat siihen, että valmiudet reippaaseen tulosparannukseen ovat olemassa, Esaa edustava 24-vuotias, 190-senttinen ja 120-kiloinen koskelais-tamperelainen moukarikolossi kertoo tyynen rauhalliseen tapaansa.

Viime kesänä Liipola sinkautti ensimmäisen Kalevan kisamitalinsa ja yksintein kultaisen. Perään tuli Ruotsi-maaottelun lajivoitto ja kauden kruunuksi viikkoa myöhemmin syyskuun illassa Someron kentällä huima ennätysparannus lukemiin 75,31.

– Tulevana kesänä tuollaiset ”seiskavitoset” pitäisi saada rutiinitasoksi, johon sitten toivon mukaan parhailla onnistumisilla tulee muutama metri lisämittaa.

Liipolan henkilökohtainen somerolaisvalmentaja Kari Pihkanen totesi jo vuosia sitten koskelaisnuorukaisen omaavan kaikki eväät kahdeksankympin ylitykseen.

– Koko ajan sitä lähestytään. Viimeaikaiset harjoitusheitot ovat järjestään kantaneet metrejä pidemmälle kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, valmentaja hykertelee.

Jo ennestään hurjia painonnoston testituloksiaan Liipola on niin ikään saanut hivutettua yhä ylemmäs. Esimerkiksi rinnallevedon maksiminsa ”Henkka” on nostanut 3 kertaa 180 kilon -sarjaan ja maastavetonoteeraus on noussut 310 kiloon.

– Kaikkia testituloksia en ole ihan hiljattain päivittänyt, mutta kyllä kehitystä on tapahtunut muillakin osa-alueilla. Ainakin ”tasatassulla” hyppy kantaisi nyt varmaan entistä (331 senttiä) pidemmälle. Olo on kimmoisampi kuin aikaisemmin, Liipola kuvailee fyysisiä tuntemuksiaan.

