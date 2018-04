Aattona pysyy kuivana, mutta vapunpäivänä kastuu

Vapun juhlinta kannattaa tänä vuonna aloittaa jo hyvissä ajoin tänään, jos aikoo välttyä kastumiselta, kertoo Ilmatieteen laitos. Vappuaatoksi on näet luvassa maan etelä- ja keskiosiin mukavan poutaista säätä. Aurinkoakin pääse aina välillä pilvien lomasta tiirailemaan, ja lämpötila kohoaa parhaimmillaan jopa 15 asteen hujakoille.

Lapin hangillakin sää on aurinkoinen, lämpötilan noustessa kymmenen asteen tuntumaan.

– Huomenna sitten sadealue tulee. Varhain aamulla se on etelärannikon tuntumassa ja leviää siitä sitten aamun aikana niin, että tuossa aamuyhdeksältä voi vettä jo tulla pääkaupunkiseudulla. Maan keski- ja pohjoisosissa aamu on laajalti poutainen, mutta päivän mittaan sadealue leviää myös sinne aina Jyväskylän korkeudelle saakka, kertoo päivystävä meteorologi Anja Häkkinen.

Vapunpäivän aikana säässä ei juuri parannusta ole luvassa.

– Pieniä taukoja sateessa voi olla, mutta kosteaa on koko päivän, Häkkinen jatkaa.

Vappua vietetään koleassa kelissä, sillä lämpötila jää kaikkialla alle kymmenen asteen.

Pohjois-Suomessa ei sentään sada vettä, ja aurinkokin saattaa vähän vapunpäivänä pilkotella. Vastineeksi on sitten melko kylmä ja lunta maassa, kuten tähän aikaan yleensä Lapissa muutenkin.

Häkkisen mukaan vappu on tänä vuonna säältään vaihteleva, kuten usein ennekin.

– Ei tähän vuodenaikaan yleensä vielä kesälämpö yllä, vaikka sellaistakin joskus tapahtuu. Tästä vapusta nyt näyttää kuitenkin tulevan tämmöinen, vaihteleva, Häkkinen summaa.

STT