Ahtisaari Guardianissa: Venäjä ei voi paeta vastuutaan Syyriassa

Presidentti Martti Ahtisaari moittii kovin sanoin suurvaltoja siitä, että Syyrian sota jatkuu edelleen. YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden on syytä katsoa peiliin, hän sanoo kirjoituksessaan Guardianissa.

Ahtisaari vetoaa erityisesti Venäjään ja Yhdysvaltoihin. Venäjä lisäsi toimiaan Syyriassa merkittävästi vuonna 2015 pelastaakseen liittolaisensa, hän toteaa.

– Venäjä ei voi paeta vastuutaan Syyrian hallinnon tekemisistä.

Ahtisaari kysyy myös, mitä Yhdysvallat aikoo tehdä rauhanneuvotteluiden jatkamiseksi ohjusiskujen jälkeen. Hän sanoo, etteivät sotilaalliset toimet ole koskaan tuottaneet kestävää rauhaa.

– Yhdysvalloilla ja Venäjällä on keskeinen rooli ratkaisun löytämisessä.

Ahtisaaren mielestä Yhdysvaltain ja Venäjän on nyt yhdessä muiden maiden kanssa päästävä yhteisymmärrykseen tiestä kohti rauhaa. Hän pitää nykyistä tilannetta erityisen hälyttävänä, koska se olisi ollut vältettävissä ja ulkovallat ovat ajaneet Syyriassa vain omia etujaan.

