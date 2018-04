Ajokeli muuttuu aamusta alkaen erittäin huonoksi idässä ja etelässä

Ajokeli muuttuu tänään erittäin huonoksi aamusta alkaen lumisateen ja voimakkaan tuulen takia alkaen idässä ja lännessä, varoittaa Ilmatieteen laitos. Myös lännessä ja Pohjois-Pohjanmaalla ajokeli on heikko.

Vaarallinen tiesää on Ilmatieteen laitoksen mukaan tänään Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Satakunnassa, Etelä- Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ajokeli on tänään puolestaan mahdollisesti vaarallinen.

Ilmatieteen laitokselta arvioitiin eilen, että lunta sataa tänään 10-15 senttiä ja paikoin jopa 20 senttiä. Eniten lunta ennustettiin satavan Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen.

– Lumisade alkaa etelärannikolla varhain aamulla. Lunta tulee maanantaina voimakkaan tuulen kera, mikä tarkoittaa, että lumi voi kinostua, kertoi päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Lentoja peruttu

Lumimyräkkä vaikuttaa myös lentoliikenteeseen. Finnair on kertonut peruvansa 19 edestakaista lentoa Helsinki-Vantaalla, ja lisäksi osaa lähtevistä lennoista on jo etukäteen myöhästytetty varttitunnista kahteen tuntiin.

Finavian mukaan lentojen määrää voidaan joutua rajoittamaan huonon näkyvyyden ja hankalien tuuliolosuhteiden vuoksi. Lisäksi kinostuva lumi haittaa koneiden lastausta ja purkua sekä kiitoteiden huoltoa.

– Talvitoiminta on täysvalmiudessa ja valmiina huolehtimaan lumenpoistosta, Finavia lupasi tiedotteessaan.

Finnair on suositellut matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa, sillä matkalaukkujen toimituksessa voi olla vaikeuksia.

Lumipyryn on ennustettu hellittävän tiistaina. Lunta voi kuitenkin sadella vielä tiistaina 5-10 senttiä Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä.

STT

Kuvat: