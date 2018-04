Aktiivimalli kaipaa säätöä

Ongelmallinen aktiivimalli nostetaan pöydälle hallituksen kehysriihessä. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että hyväksyttävää koulutusta aiotaan lisätä.

Aktiivimalli on herättänyt voimakasta vastustusta, ja sen kumoamista vaadittiin tammikuussa laajassa mielenosoituksessa. Ensimmäiset kokemukset on nyt saatu, kun muutama kuukausi on takana.

Kansaneläkelaitoksen mukaan noin puolet vajaasta 200 000:sta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavasta täytti työttömyysturvan aktiivisuusehdon kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Toisin käännettynä Kelan ilmoitus tarkoittaa, että puolet työttömyystukea saavista ei aktiivisuusehtoa täyttänyt, joten heiltä korvausta leikattiin.

Aktiivimallin mukaan työtön menettää noin 4,7 prosenttia työttömyyskorvauksesta, jos hän ei ole osallistunut koulutukseen, tehnyt satunnaisia töitä tai saanut yrittäjätuloa. Menetettävä summa vastaa noin yhden päivän korvausta.

Menettely ei koske ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavaa työtöntä.

Aktiivimallia on arvosteltu muun muassa siitä, että hyväksyttävää koulutusta haluttaisiin laajentaa. Tämän pääministeri Sipilä lupasi nostaa esille kehysriihessä.

Arvostelua on tullut myös satunnaisten työkeikkojen aiheuttamista viivästyksistä tukien maksatukseen.

Hankalaan tilanteeseen voivat ajautua myös ikääntyneet työttömät, joita uudelleen kouluttautuminen ei enää motivoi. Lopputulos voi olla, että iäkkäät työttömät joutuvat vain tyytymään tukien leikkaamiseen. Pienikin leikkaus voi pienissä tuloissa aiheuttaa isoja ongelmia.

Aktiivimalli ei välttämättä ota huomioon myöskään alueellisia eroja.

Tavoitteet aktiivimallissa ovat sinänsä kohdallaan. Mallin avulla on tarkoitus kannustaa työttömiä hakemaan työtä tai kouluttautumaan uusiin tehtäviin.

Kepin lisäksi työttömälle pitää antaa paremmat mahdollisuudet velvoitteiden hoitamiseen. Koulutusvalikoiman laajentaminen ja työvoimapalvelujen resurssien lisääminen ovat juuri tällaisia parannuksia.