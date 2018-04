Aktiivimalli leikkaamassa noin puolelta Kelan työttömyysturva-asiakkaista – arvio määrästä elää koko ajan

Arviolta puolet Kelan työttömyysturva-asiakkaista täytti aktiivimallin edellyttämän ehdon tammi-maaliskuussa, Kela kertoo.

Osuus on suurempi kuin viime viikolla annettu arvio, mutta Kela korostaa, että lopulliset tiedot saadaan vasta myöhemmin.

Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan huhtikuun alusta lähtien 4,65 prosenttia, jos työtön ei edeltävän kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana ole täyttänyt mallin ehtoja.

Kelasta sai työttömyysturvaa koko tammi-maaliskuun ajan noin 187 400 ihmistä, joiden aktiivisuutta Kela on tarkastellut. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella arvioidaan, että heistä runsaat 95 000 on täyttänyt aktiivisuusehdon. Luku sisältää myös ne henkilöt, joilta ei edellytetä aktiivisuutta, kuten esimerkiksi omaishoitajat.

Kelan mukaan ehdot täyttävistä ihmisistä työtuloja oli lähes 25 200:lla. Työllistymistä edistävässä palvelussa oli noin 71 350 henkilöä. Vajaan 1 900:n aktiivisuutta ei seurattu.

Kela kertoo, että tilastot täydentyvät sitä mukaa kun asiakkaille maksetaan viimeinen tarkastelujaksolle osuva etuusmaksu.

Tällä haavaa koko ensimmäisen tarkastelujakson tiedot on kerätty vasta noin kymmeneltä prosentilta Kelan työttömyysturva-asiakkaista. Lopulliset tilastot siitä, kuinka moni täytti aktiivisuusehdon tammi-maaliskuussa, saadaan vasta heinäkuussa.

STT

