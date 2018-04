Amerikkalaislehdet: YouTube -ampuja oli katkeroitunut vegaani

YouTube -videopalvelun epäilty ampuja oli nainen, joka väitti verkkosivuillaan videopalvelun sensuroineen hänen vegaaniaiheisia videoitaan, kertoo amerikkalaismedia,

– Sananvapautta ei ole oikeasti olemassa. Jos kerrot totuuden, jota virallinen järjestelmä ei tue, sinut alistetaan. Tasa-arvoa ei ole YouTubessa sen paremmin kuin muissakaan videopalveluissa, nainen uhosi verkkosivuillaan San Francisco Chronicle -lehden mukaan.

Viranomaiset eivät toistaiseksi ole vahvistaneet sen paremmin ampujan henkilöllisyyttä kuin mahdollista motiiviakaan.

Nainen ampui kolmea ihmistä YouTuben pääkonttorissa San Brunossa Kaliforniassa eilen ennen kuin ampui itsensä. Lisäksi yksi ihminen nyrjäytti nilkkansa paetessaan konttorista.

Verta portaissa ja lattialla

Ampuja hyökkäsi konttoriin lounastauon aikana puoliltapäivin.

– Olimme kokouksessa, kun kuulimme ihmisten alkavan juoksemaan. Ensin ajattelin, että kyseessä on maanjäristys. Sitten joku sanoi, että talossa on ampuja. Suuntaisin portaikkoon, ja pidin jokaisesta vastaantulijaa ampujana. Portaissa ja lattialla oli veriroiskeita. Kurkimme koko ajan mahdollisia vaaroja ja painuimme alakertaan ja ulos ovista, kertasi konttorissa työskentelevä Todd Sherman Twitterissä.

YouTuben toimitusjohtaja Susan Wojcicki painotti omassa viestissään toipumisen tärkeyttä.

– Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka kauheaa on, kun konttorissa on ampuja. Ajatuksemme ovat kaikkien niiden luona, jotka haavoittuivat tai joihin tämä vaikutti. Tulemme toipumaan yhdessä ja perheenä, Wojcicki kirjoitti.

Valkoinen talo kertoi aiemmin, että presidentti Donald Trumpille on kerrottu tilanteesta ja hallinto seuraa tilannetta. Trump itse kommentoi asiaa Twitterissä.

– Minulle kerrottiin juuri ampumisesta Youtuben pääkonttorilla San Brunossa Kaliforniassa. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat kaikkien niiden luona, jotka ovat olleet osallisena, presidentti kirjoitti kiittäen paikalla olevia viranomaisia.

Naiset syyllistyvät miehiä huomattavasti harvemmin joukkoampumisiin. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n tutkimuksen mukaan vuosina 2000-2013 tehdyissä 160 joukkoampumisessa vain kuudessa tapauksessa ampuja oli nainen.

