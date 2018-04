Amnesty syyttää Turkkia järjestelmällisestä kansalaisyhteiskunnan hajottamisesta – toisinajattelu pantu ahtaalle vallankaappausyrityksen jälkeen, sanoo raportti

Turkkiin julistetulla poikkeustilalla on ollut tuhoisa vaikutus maan ilmaisunvapaudelle ja oikeusjärjestelmälle, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn tuore raportti. Sen mukaan vuodesta 2016 voimassa ollut poikkeustila on johtanut joukkopidätyksiin ja irtisanomisiin, oikeusjärjestelmän murenemiseen ja ihmisoikeuspuolustajien estämiseen.

Poikkeustila julistettiin epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeen. Sen jälkeen yli satatuhatta ihmistä on joutunut rikostutkinnan alaiseksi, noin 50 000 odottaa oikeudenkäyntiä ja yli satatuhatta julkisen sektorin työntekijää on saanut potkut, raportti kertoo.

– Turkin viranomaiset ovat alkaneet tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti hajottaa kansalaisyhteiskuntaa poikkeustilan nojalla. He ovat lakkauttaneet järjestöjä ja luoneet pelon ilmapiiriä, järjestö toteaa tiedotteessaan.

Raportin mukaan yli 1 300 järjestöä on suljettu pysyvästi, sillä niillä on väitetty olevan yhteyksiä terrorismijärjestöihin. Suljettujen joukossa on muun muassa järjestöjä, jotka tekevät työtä seksuaalista ja sukupuolueen perustuvaa väkivaltaa kohdanneiden naisten, pakolaisten ja lasten avuksi, Amnesty kertoo.

Journalimismia pidetty terrorismin tukemisena

Amnesty kritisoi Turkkia toisinajattelun hiljentämisestä terrorismin vastaisten lakien ja tekaistujen syytteiden varjolla. Järjestön mukaan useita merkittäviä toimittajia ja ihmisoikeuspuolustajia on vangittu ilman todisteita ja on syytettynä terrorismista.

Tämän viikon keskiviikkona useat oppositiolehti Cumhuriyetin toimittajat tuomittiin vuosiksi vankilaan. Toimittajia syytettiin terrorismin tukemisesta ja yhteyksistä Yhdysvalloissa maanpaossa asuvaan saarnaaja Fethullah Güleniin. Turkki syyttää saarnaajaa heinäkuun 2016 vallankaappausyrityksestä.

Cumhuriyetin mukaan pisimmät vankeusrangaistukset ovat yli seitsemän vuotta. Toimittajia ei kuitenkaan vielä vangittu. He voivat valittaa tuomiostaan. Cumhuriyet on Turkissa yksi harvoista lehdistä, joka ei ole myötäillyt presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallintoa.

Helmikuussa kolme toimittajaa tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

– Tuomion syynä oli yritys kaataa perustuslaillinen järjestys, vaikka toimittajat olivat ainoastaan tehneet työtään. Useita muita on syytettyinä samoin perustein, ja he odottavat tuomiota, Amnesty kirjoittaa.

