Antti Ruuskanen vaihtaa valmentajaansa – ”Ystäviä olemme edelleen”

Keihäänheittäjä Antti Ruuskasen mukaan valmennussuhteen päättyminen Jarmo Hirvosen kanssa tapahtui ilman dramatiikkaa.

Hirvonen kertoi hyppäävänsä sivuun Ruuskasen valmennuksesta ennen kaikkea aikapulan takia.

– Yhdessä tuumimme asiaa ja tähän ratkaisuun päädyimme. Ystäviä olemme edelleen, eikä tässä ollut mitään kitkaa, Ruuskanen kertoi STT:lle.

Ruuskanen kertoo tulevista valmennuskuvioistaan lähiaikoina. Hän ei halunnut vielä paljastaa tarkemmin, millaisia vaihtoehtoja on pöydällä.

– Ilmoitellaan, kun saamme kaikki asiat selviksi ja sovittua. Ei aleta arpoa nyt, Ruuskanen sanoi.

Loukkaantumisista kärsineen Ruuskasen kisatauko on venynyt todella pitkäksi, sillä hän oli koko viime kauden sivussa.

– Halu menestyä ja palata kilpailukentille on tosi kova. Karkaan torstaina Turkin lämpöön ja harjoittelen siellä pari viikkoa. Turkissa keihäs lentää ilmaan ja hiomme heittoani.

Ruuskanen ei osaa vielä sanoa, missä ja milloin hänen kisakautensa alkaa.

– Katsotaan, miten kevät menee. Ennen Berliinin EM-kisoja pitää saada startteja alle, Ruuskanen sanoi.

Yleisurheilun EM-kisat järjestetään Berliinissä elokuussa.

STT

