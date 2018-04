Antti Suomela teki sopimuksen HIFK:n kanssa

Jääkiekkoliigan päättyneen kauden pistepörssin voittaja Antti Suomela on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen HIFK:n kanssa. Suomela on pelannut kaksi viime kautta JYPissä.

Suomela tavoittelee parhaillaan paikkaa Suomen MM-joukkueeseen.

– Antti on sarjan parhaita pelaajia ja olen erittäin iloinen, että hän valitsi Suomesta joukkueekseen IFK:n. Hän on urheilullinen ja erittäin taitava pelaaja, joka tähtää urallaan korkealle, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen sanoi.

STT