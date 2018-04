Anttila: Euroopan neuvoston korruptioepäilyt kansallisten parlamenttien tutkittavaksi

Euroopan neuvoston korruptioepäilyt siirtyvät seuraavaksi kansallisten parlamenttien tutkittavaksi, kertoo Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.).

Anttilan mukaan sama koskisi vasemmistoliiton entistä kansanedustajaa Jaakko Laaksoa, jota vastaan on esitetty niin ikään syytöksiä neuvoston sääntöjen rikkomisesta.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous julkisti sunnuntaina tutkimusryhmän raportin, jonka mukaan useat yleiskokouksen entiset ja nykyiset jäsenet ovat toimineet vastoin sen eettisiä periaatteita ottamalla Azerbaidzhanilta vastaan lahjoja ja etuja. Azerbaidzhanin tavoitteena on ollut maan ihmisoikeusloukkausten lakaiseminen maton alle.

Tutkimusryhmä ei kuitenkaan löytänyt todisteita esimerkiksi siitä, että Azerbaidzhanilta toimeksiantoja ottanut Laakso olisi lahjonut neuvoston jäseniä.

Anttilan mukaan tapausten käsittely päätettiin siirtää jäsenmaiden parlamenteille, koska ne ovat valinneet edustajat yleiskokoukseen. Laakso ei kuitenkaan ole ollut tutkimusryhmän mukaan neuvoston varsinainen jäsen vaan kunniajäsen sääntöjä rikkoessaan. Laakso on jo ilmoittanut jättäneensä neuvoston, eikä ole uudistanut kunniajäsenyyttään.

Anttilan mukaan epäilyt ovat iso kolaus Euroopan neuvoston yleiskokoukselle.

– On vakavaa, että tämmöinen varjo ja epäily on olemassa, kun kuitenkin tämä taho edustaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja täällä on hyvin tarkat eettiset säännökset, Anttila sanoi STT:lle yleiskokouksen kiireellisen keskustelun jälkeen.

Anttila muistuttaa kuitenkin, että lobbaus on laillista, kun sitä tehdään eettisten pelisääntöjen mukaisesti.

Laakso myönsi jo aiemmin rikkoneensa sääntöjä

Laakso on kertonut jo aiemmin, että hänen tavoitteenaan on ollut suhteiden normalisointi Azerbaidzhanin ja Euroopan neuvoston välillä. Hänen mielestään se ei ole sisällöllisesti ristiriidassa neuvoston periaatteiden kanssa.

Sääntöjä on kuitenkin Laakson mukaan tulkittu niin, että palkallisissa konsulttitehtävissä olevat eivät voi olla kunniajäseninäkään neuvoston tiloissa. Laakso myöntää, että hänen voi tulkita rikkoneen pykälää 16.

– Jos tätä katsotaan kirjallisesti ilman että katsotaan, mikä on tehtävän tarkoitus, niin siinä tapauksessa toiminta on ristiriidassa tämän pykälän kanssa, Laakso kertoi jo maanantaina.

